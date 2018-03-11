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«StrikeCity» запрошує на новорічні корпоративи*

«StrikeCity» запрошує на новорічні корпоративи*
Новий рік вже зовсім близько! Влаштуйте собі веселий корпоратив в незабутній атмосфері боулінг-клубу «StrikeCity» .

Сучасний інтер'єр з комфортними місцями для відпочинку дозволять поринути в атмосферу свята та розважитися з колегами в неформальній атмосфері боулінг-клубу «StrikeCity»

«У нас Ви можете провести незабутній час за улюбленою справою граючи в боулінг або більярд, співаючи в караоке та насолоджуючись смачними стравами від нашого шеф-кухаря», - запевняє адміністрація закладу.

Меню розраховане на будь-який смак та чудово підійде у ваш формат заходу від легкого фуршету до великого бенкету з колегами.

Зарезервуйте собі з колегами гарний настрій за телефоном:
067 334 50 85; 0332 78 78 80‬.

Заклад відчинений щодня з 11:00 до 02:00. (Пт.-Сб. до 03:00). ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх

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Теги: «StrikeCity», Луцьк, корпоративи
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