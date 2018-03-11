«StrikeCity» запрошує на новорічні корпоративи*
Сьогодні, 09:00
Новий рік вже зовсім близько! Влаштуйте собі веселий корпоратив в незабутній атмосфері боулінг-клубу «StrikeCity» .
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Сучасний інтер'єр з комфортними місцями для відпочинку дозволять поринути в атмосферу свята та розважитися з колегами в неформальній атмосфері боулінг-клубу «StrikeCity»
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«У нас Ви можете провести незабутній час за улюбленою справою граючи в боулінг або більярд, співаючи в караоке та насолоджуючись смачними стравами від нашого шеф-кухаря», - запевняє адміністрація закладу.
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Меню розраховане на будь-який смак та чудово підійде у ваш формат заходу від легкого фуршету до великого бенкету з колегами.
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Зарезервуйте собі з колегами гарний настрій за телефоном:
067 334 50 85; 0332 78 78 80.
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Заклад відчинений щодня з 11:00 до 02:00. (Пт.-Сб. до 03:00). ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх
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⠀
Сучасний інтер'єр з комфортними місцями для відпочинку дозволять поринути в атмосферу свята та розважитися з колегами в неформальній атмосфері боулінг-клубу «StrikeCity»
⠀
«У нас Ви можете провести незабутній час за улюбленою справою граючи в боулінг або більярд, співаючи в караоке та насолоджуючись смачними стравами від нашого шеф-кухаря», - запевняє адміністрація закладу.
⠀
Меню розраховане на будь-який смак та чудово підійде у ваш формат заходу від легкого фуршету до великого бенкету з колегами.
⠀
Зарезервуйте собі з колегами гарний настрій за телефоном:
067 334 50 85; 0332 78 78 80.
⠀
Заклад відчинений щодня з 11:00 до 02:00. (Пт.-Сб. до 03:00). ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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