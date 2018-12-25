Синоптики попереджають про погіршення погоди
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Українців попереджають про погіршення погодних умов. Про це інформує ДСНС України.
Так, за даними УкрГідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см.
В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см.
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.
Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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Так, за даними УкрГідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см.
В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см.
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.
Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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