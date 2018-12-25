Синоптики попереджають про погіршення погоди





Так, за даними УкрГідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см.



В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см.



На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.



Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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