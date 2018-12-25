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Синоптики попереджають про погіршення погоди

Синоптики попереджають про погіршення погоди
Українців попереджають про погіршення погодних умов. Про це інформує ДСНС України.

Так, за даними УкрГідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см.

В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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Теги: погода, синоптики, попередження, сніг, погіршення
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