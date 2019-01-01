На Волині у пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 09:55
У п'ятницю, 29 листопада, під час гасіння пожежі у дерев’яній господарській споруді в селі Хрипаличі Володимир-Волинського району співробітники ДСНС виявили тіло 52-річного чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Причину виникнення пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюють. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі. Горіння ліквідували співробітники 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського та працівники місцевої пожежної охорони міста Устилуг.
Інформують також, що у період 25 листопада – 2 грудня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби області ліквідували 19 пожеж, здійснили 8 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт. Працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення знешкодили 1 боєприпас, виявлений у Ківерцівському районі.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Причину виникнення пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюють. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі. Горіння ліквідували співробітники 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського та працівники місцевої пожежної охорони міста Устилуг.
Інформують також, що у період 25 листопада – 2 грудня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби області ліквідували 19 пожеж, здійснили 8 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт. Працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення знешкодили 1 боєприпас, виявлений у Ківерцівському районі.
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