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Вихідні у грудні: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік

Вихідні у грудні: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік
На Новий рік українці отримають 4 вихідних дні: з неділі, 29 грудня до середи, 1 січня.

Про це інформує Уніан.

Так, ще 10 січня Кабмін видав розпорядження № 7-р, яким рекомендував керівникам підприємств перенести робочі дні з понеділка, 30 грудня, на суботу, 21 грудня, а з вівторка, 31 грудня, на суботу, 28 грудня. Таким чином, згідно з документом, на Новий рік очікується 4 вихідних дні: з неділі, 29 грудня, у середу, 1 січня. Крім того, додатковий вихідний чекає українців 25 грудня на честь католицького Різдва.




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Теги: вихідні, Новий рік
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