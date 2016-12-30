Вихідні у грудні: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік





Про це інформує



Так, ще 10 січня Кабмін видав розпорядження № 7-р, яким рекомендував керівникам підприємств перенести робочі дні з понеділка, 30 грудня, на суботу, 21 грудня, а з вівторка, 31 грудня, на суботу, 28 грудня. Таким чином, згідно з документом, на Новий рік очікується 4 вихідних дні: з неділі, 29 грудня, у середу, 1 січня. Крім того, додатковий вихідний чекає українців 25 грудня на честь католицького Різдва.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Новий рік українці отримають 4 вихідних дні: з неділі, 29 грудня до середи, 1 січня.Про це інформує Уніан Так, ще 10 січня Кабмін видав розпорядження № 7-р, яким рекомендував керівникам підприємств перенести робочі дні з понеділка, 30 грудня, на суботу, 21 грудня, а з вівторка, 31 грудня, на суботу, 28 грудня. Таким чином, згідно з документом, на Новий рік очікується 4 вихідних дні: з неділі, 29 грудня, у середу, 1 січня. Крім того, додатковий вихідний чекає українців 25 грудня на честь католицького Різдва.

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