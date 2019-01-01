У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО

«Курган і Agregat» – хіп-хоп гурт із Харківщини виступив у Луцьку в рамках туру “Габелі”.Концерт відбувся в арт-кафе “Стоп-кадр” учора, 1 грудня.Гурт, який складається із трьох учасників – близнюківта, а також DJ «Культиватор», зібрав свою аудиторію та просто таки "розірвав" її своїми хітами.Головна тематика – життя на селі та поза ним. Свої пісні хлопці виконують характерним харківським сільським суржиком, щиро, відверто, із жартами та стьобом. Зараз «Курган та Агрегат» є постійними учасниками провідних українських фестивалів «AtlasWeekend», «Західфест», «Файне Місто» і т.д. Кар’єру ж розпочали із самостійно знятих любительських відео на ютубі у 2014 році, після яких хлопці стали не тільки інтернет-зірками, а й зібрали повний зал на сольному виступі в Києві.Гурт вважають одним із провідних у сучасному українському хіп-хопі. Відомі своїми спільними роботами із відомою співачкою та моделлю(на цей момент випустили два кліпи), а також лідером серед діджеїв за кількістю виступів в Україні – dj «Tapolsky».