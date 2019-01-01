вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО

У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
«Курган і Agregat» – хіп-хоп гурт із Харківщини виступив у Луцьку в рамках туру “Габелі”.

Концерт відбувся в арт-кафе “Стоп-кадр” учора, 1 грудня.

Гурт, який складається із трьох учасників – близнюків Аміля та Раміля Насірових, Євгена Володченка, а також DJ «Культиватор», зібрав свою аудиторію та просто таки "розірвав" її своїми хітами.

Головна тематика – життя на селі та поза ним. Свої пісні хлопці виконують характерним харківським сільським суржиком, щиро, відверто, із жартами та стьобом. Зараз «Курган та Агрегат» є постійними учасниками провідних українських фестивалів «AtlasWeekend», «Західфест», «Файне Місто» і т.д. Кар’єру ж розпочали із самостійно знятих любительських відео на ютубі у 2014 році, після яких хлопці стали не тільки інтернет-зірками, а й зібрали повний зал на сольному виступі в Києві.

Гурт вважають одним із провідних у сучасному українському хіп-хопі. Відомі своїми спільними роботами із відомою співачкою та моделлю Дашою Астафьєвою (на цей момент випустили два кліпи), а також лідером серед діджеїв за кількістю виступів в Україні – dj «Tapolsky».

У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Курган і Агрегат, Луцьк, концерт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – заборона на вилов раків
Сьогодні, 11:20
Біля Варшавського ринку у Луцьку – аварія
Сьогодні, 11:15
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
Сьогодні, 11:03
У центрі Києва під час обстрілу авто вбили 3-річного сина депутата-ресторатора
Сьогодні, 10:45
У селі на Волині п'яний чоловік кинувся під колеса автівки
Сьогодні, 10:37
Схожі новини
У Луцьку виступлять популярні «Курган і Agregat» У Луцьку виступлять популярні «Курган і Agregat»
23 листопад, 21:01
У Луцьку виступлять популярні «Курган і Agregat» У Луцьку виступлять популярні «Курган і Agregat»
03 листопад, 16:29
Концерт гурту «MOZGI» у Луцьку – вже за декілька днів Концерт гурту «MOZGI» у Луцьку – вже за декілька днів
13 листопад, 14:43
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
05 листопад, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – заборона на вилов раків
Сьогодні, 11:20
 0
Біля Варшавського ринку у Луцьку – аварія
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку виступили найвідоміші «силяни» країни «Курган і Agregat». ФОТО
Сьогодні, 11:03
 0
У центрі Києва під час обстрілу авто вбили 3-річного сина депутата-ресторатора
Сьогодні, 10:45
 0
У селі на Волині п'яний чоловік кинувся під колеса автівки
Сьогодні, 10:37
 0
Медіа
відео
1/8