Тренер Насті Каменських зробив подарунок учням волинської школи. ВІДЕО

Андрій Хомицький вирішив зробити подарунок учням школи, у якій навчався - ЗОШ №10 міста Ковеля.



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Так, він нещодавно побував у Ковелі та зустрівся з учнями і педагогами. Під враженнями від спілкування відомий ковельчанин Андрій Хомицький вирішив зробити школі подарунок та передати волейбольні та баскетбольні м'ячі для занять на уроках фізкультури.



- Я навчався в школі №10 у місті Ковель і пишаюсь цим! А сьогодні ми хочемо побажати усім дітям міцного здоров’я, щасливого та активного дитинства. Ви майбутнє нашої країни, - зауважив тренер у своєму дописі у соцмережі.



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