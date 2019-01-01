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Тренер Насті Каменських зробив подарунок учням волинської школи. ВІДЕО

Тренер Насті Каменських зробив подарунок учням волинської школи. ВІДЕО
Зірковий тренер родом з Волині Андрій Хомицький вирішив зробити подарунок учням школи, у якій навчався - ЗОШ №10 міста Ковеля.

Про це інформує КовельPost.

Так, він нещодавно побував у Ковелі та зустрівся з учнями і педагогами. Під враженнями від спілкування відомий ковельчанин Андрій Хомицький вирішив зробити школі подарунок та передати волейбольні та баскетбольні м'ячі для занять на уроках фізкультури.

- Я навчався в школі №10 у місті Ковель і пишаюсь цим! А сьогодні ми хочемо побажати усім дітям міцного здоров’я, щасливого та активного дитинства. Ви майбутнє нашої країни, - зауважив тренер у своєму дописі у соцмережі.

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Теги: подарунок, Андрій Хомицький
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