Митрополит Михаїл звершив перше богослужіння українською мовою на Фанарі. ФОТО

У неділю, 1 грудня, в храмі святителя і чудотворця Миколая у Стамбулі вперше звершувалася Божественна літургія українською мовою.Про це повідомляє Православна Церква України на своїй сторінці у Facebook."Вперше українською мовою звершувалася Божественна літургія ієрархами Православної Церкви України: митрополитом Луцьким і Волинськимта архієпископом Чернігівським і Ніжинським, у співслужінні архімандрита, який опікується українською громадою в Стамбулі, протоієрея, ректора Волинської православної богословської академії, та диякона, старшого викладача Київської православної богословської академії", - йдеться у повідомленні.Разом зі священнослужителями молилася українська громада Стамбула, а також представники держави - заступник Міністра закордонних справ, посол у Туреччиніта генеральний консул у СтамбуліЗвертаючись до присутніх після Божественної літургії, митрополит Михаїл подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за велику турботу, яку він має про Україну, не лише надавши Томос про автокефалію Української Церкви, але продовжуючи й далі трудиться для того, щоби Православна Церква України увійшла у повне спілкування з іншими Помісними Церквами."Вчора був той самий день, коли 6 років тому, під час Революції Гідності, наша Церква відкрила свої двері, щоби захистити свій народ від насильства і неправди. І за ці роки ми пересвідчилися, як багато робить віра і правда. І те, про що кілька років тому ми могли лише мріяти – сьогодні є вже реальністю. Чи можна було б уявити 28 або навіть 6 років тому, що нині ми тут, у цьому святому константинопольському храмі, всі разом – українці, греки, болгари, всі діти єдиної Христової Церкви – будемо молитися і звершувати літургію? Тож ми дякуємо Богові, вдячні й Вселенському Патріарху за всі благодіяння для України", - сказав у промові архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.У свою чергу, єпископ Галікарнасськийвід імені Вселенського Патріарха привітав українську громаду Стамбула, яка перебуває під опікою Його Всесвятості та має можливість у цьому храмі святителя і чудотворця Миколая здійснювати богослужіння рідною мовою."Український народ є дуже набожний і близький до Бога, і є честю для всіх нас те, що ми тут разом є вірними дітьми Вселенської Патріархії", - зазначив єпископ.На завершення слово мав заступник Міністра закордонних справ Василь Боднар, який відзначив, що тут у спільній молитві рідною мовою українці отримали ще одну нагоду відчути дух єднання, навіть живучи за кордоном.