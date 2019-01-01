У центрі Києва під час обстрілу авто вбили 3-річного сина депутата-ресторатора

В'ячеслав Соболєв.



Це він особисто підтвердив телефоном



Також чоловік додав, що під час стрілянини убили його сина. Інших подробиць Соболєв не захотів розповідати.



згодом стало відомо, що Ірини Білик.



Близько 17:00 неділі, 1 грудня, невідомий чоловік обстріляв автомобіль Range Rover. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською. За кермом був Соболєв.



"Чоловік стріляв у громадянина С., однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження", - повідомили у відділі комунікації поліції Києва.



У столиці ввели оперативний план "Сирена" з розшуку злочинців на авто Lexus.Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст 115 Кримінального кодексу України.



Соболєв родом із Єнакієвого, живе в Києві. Він - ресторатор. Є депутатом Київської обласної ради, входить до фракції "Солідарність", член комісії з питань бюджету та фінансів.



1997 року Соболєв відкрив продуктовий магазин "Обжора" в Донецьку, який згодом став першою великою торгівельною мережею на Донеччині. Цю мережу він продав 2007-го.



Соболєв є кандидатом економічних наук, свого часу був заступником мера Донецька, директором дочірнього підприємства "Нафтогазмережі" НАК "Нафтогаз України", згодом - заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" (пішов звідти після приходу до влади Януковича). Після того зайнявся викладацькою діяльністю. Є власником ресторану "Маріо" в Києві - біля нього ж і відбулася стрілянина.



Соболєв одружений, у подружжя було п'ятеро дітей – три сини й дві доньки. Убили наймолодшого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За кермом автомобіля, у який стріляли на вулиці Льва Толстого в Києві, перебував ресторатор і депутат Київської обласної радиЦе він особисто підтвердив телефоном ТСН Також чоловік додав, що під час стрілянини убили його сина. Інших подробиць Соболєв не захотів розповідати.згодом стало відомо, що трирічного хлопчика, якого вбили у центрі столиці під час замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, хрестила співачкаБлизько 17:00 неділі, 1 грудня, невідомий чоловік обстріляв автомобіль Range Rover. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською. За кермом був Соболєв."Чоловік стріляв у громадянина С., однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження", - повідомили у відділі комунікації поліції Києва.У столиці ввели оперативний план "Сирена" з розшуку злочинців на авто Lexus.Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст 115 Кримінального кодексу України.Соболєв родом із Єнакієвого, живе в Києві. Він - ресторатор. Є депутатом Київської обласної ради, входить до фракції "Солідарність", член комісії з питань бюджету та фінансів.1997 року Соболєв відкрив продуктовий магазин "Обжора" в Донецьку, який згодом став першою великою торгівельною мережею на Донеччині. Цю мережу він продав 2007-го.Соболєв є кандидатом економічних наук, свого часу був заступником мера Донецька, директором дочірнього підприємства "Нафтогазмережі" НАК "Нафтогаз України", згодом - заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" (пішов звідти після приходу до влади Януковича). Після того зайнявся викладацькою діяльністю. Є власником ресторану "Маріо" в Києві - біля нього ж і відбулася стрілянина.Соболєв одружений, у подружжя було п'ятеро дітей – три сини й дві доньки. Убили наймолодшого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію