У селі на Волині п'яний чоловік кинувся під колеса автівки
Сьогодні, 10:37
На автодорозі в селі Седлище Любешівського району легковик Hyundai Getz наїхав на 41-річного місцевого жителя.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що автівка під керуванням 58-річного жителя Рівненської області наїхала на чоловіка, котрий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, раптово вибіг на проїжджу частину дороги.
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації центральної районної лікарні.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, того ж дня у селі Гірка Полонка автомобіль на смерть збив жінку, її особу станом на ранок 2 грудня досі встановлюють.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що автівка під керуванням 58-річного жителя Рівненської області наїхала на чоловіка, котрий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, раптово вибіг на проїжджу частину дороги.
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації центральної районної лікарні.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, того ж дня у селі Гірка Полонка автомобіль на смерть збив жінку, її особу станом на ранок 2 грудня досі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У селі на Волині п'яний чоловік кинувся під колеса автівки
Сьогодні, 10:37