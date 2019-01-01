У селі на Волині п'яний чоловік кинувся під колеса автівки

На автодорозі в селі Седлище Любешівського району легковик Hyundai Getz наїхав на 41-річного місцевого жителя.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що автівка під керуванням 58-річного жителя Рівненської області наїхала на чоловіка, котрий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, раптово вибіг на проїжджу частину дороги.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації центральної районної лікарні.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.Нагадаємо, того ж дня у селі Гірка Полонка автомобіль на смерть збив жінку, її особу станом на ранок 2 грудня досі встановлюють.