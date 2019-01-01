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У селі на Волині п'яний чоловік кинувся під колеса автівки

У селі на Волині п'яний чоловік кинувся під колеса автівки
На автодорозі в селі Седлище Любешівського району легковик Hyundai Getz наїхав на 41-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Інформують, що автівка під керуванням 58-річного жителя Рівненської області наїхала на чоловіка, котрий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, раптово вибіг на проїжджу частину дороги.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації центральної районної лікарні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, того ж дня у селі Гірка Полонка автомобіль на смерть збив жінку, її особу станом на ранок 2 грудня досі встановлюють.


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Теги: аварія, ДТП, Седлище, Волинь
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