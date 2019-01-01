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У місті на Волині спіймали чоловіка, який виривав сумки із рук жінок

У місті на Волині спіймали чоловіка, який виривав сумки із рук жінок
У Володимирі-Волинському поліція викрила 37-річного грабіжника.
Зловмисника обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше двох пограбувань.

Про це повідомляє сектор комунікації полції Волині.

Правопорушник, 37-річний житель Володимира-Волинського, грабував жінок. Він виривав із рук потерпілих сумки з речами. Вже встановили його причетність до вчинення двох пограбувань. Речі, здобуті злочинним шляхом, поліція вилучила.

Наразі, вирішують питання щодо оголошення чоловікові про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: грабіжник, Володимир-Волинський, поліція
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