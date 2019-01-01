У місті на Волині спіймали чоловіка, який виривав сумки із рук жінок



Зловмисника обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше двох пограбувань.



Про це повідомляє сектор комунікації полції Волині.



Правопорушник, 37-річний житель Володимира-Волинського, грабував жінок. Він виривав із рук потерпілих сумки з речами. Вже встановили його причетність до вчинення двох пограбувань. Речі, здобуті злочинним шляхом, поліція вилучила.



Наразі, вирішують питання щодо оголошення чоловікові про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





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