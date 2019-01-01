У Луцьку водій врізався в шлагбаум і пропонував 100 доларів хабара патрульним
Сьогодні, 11:35
У Луцьку на проспекті Грушевського впіймали водія Volkswagen, що в'їхав в шлагбаум, а згодом пропонував патрульним хабар.
Трапилося це в ніч на 2 грудня, інформує патрульна поліція Волині.
При розмові патрульні виявили в чоловіка ознаки алкосп’яніння, однак проходити перевірку той в присутності 2 свідків відмовився.
Коли ж поліцейські почали оформляти адмінматеріали на порушника, водій почав пропонувати неправомірну вигоду – 100 доларів. Не подіяли на нього і попередження про кримінальну відповідальність.
Врешті, на нього склали протокол, а на місце викликали слідчо-оперативну групу, аби зафіксувати спробу підкупу правоохоронців. Тепер порушнику загрожує ще й кримінальна відповідальність.
Головне фото - ілюстративне
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Трапилося це в ніч на 2 грудня, інформує патрульна поліція Волині.
При розмові патрульні виявили в чоловіка ознаки алкосп’яніння, однак проходити перевірку той в присутності 2 свідків відмовився.
Коли ж поліцейські почали оформляти адмінматеріали на порушника, водій почав пропонувати неправомірну вигоду – 100 доларів. Не подіяли на нього і попередження про кримінальну відповідальність.
Врешті, на нього склали протокол, а на місце викликали слідчо-оперативну групу, аби зафіксувати спробу підкупу правоохоронців. Тепер порушнику загрожує ще й кримінальна відповідальність.
Головне фото - ілюстративне
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