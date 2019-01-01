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У Луцьку водій врізався в шлагбаум і пропонував 100 доларів хабара патрульним

У Луцьку водій врізався в шлагбаум і пропонував 100 доларів хабара патрульним
У Луцьку на проспекті Грушевського впіймали водія Volkswagen, що в'їхав в шлагбаум, а згодом пропонував патрульним хабар.

Трапилося це в ніч на 2 грудня, інформує патрульна поліція Волині.

При розмові патрульні виявили в чоловіка ознаки алкосп’яніння, однак проходити перевірку той в присутності 2 свідків відмовився.

Коли ж поліцейські почали оформляти адмінматеріали на порушника, водій почав пропонувати неправомірну вигоду – 100 доларів. Не подіяли на нього і попередження про кримінальну відповідальність.

Врешті, на нього склали протокол, а на місце викликали слідчо-оперативну групу, аби зафіксувати спробу підкупу правоохоронців. Тепер порушнику загрожує ще й кримінальна відповідальність.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: водій, шлагбаум, хабар
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