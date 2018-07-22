Заснув за кермом: волинянин загинув в аварії на Житомирщині
Сьогодні, 11:55
Водій автомобіля Volkswagen Golf, 38-річний житель Волинської області, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням, пошкодив відбійник та з’їхав у кювет. Він загинув на місці.
Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталася 1 грудня близько 7:00 на 202 км автодороги Київ-Ковель, інформує ГУНП у Житомирській області.
За попередніми висновками, водій заснув за кермом. Пасажир транспортного засобу, 41-річний житель Волині, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олевської райлікарні.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталася 1 грудня близько 7:00 на 202 км автодороги Київ-Ковель, інформує ГУНП у Житомирській області.
За попередніми висновками, водій заснув за кермом. Пасажир транспортного засобу, 41-річний житель Волині, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олевської райлікарні.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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