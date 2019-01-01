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Поїзд «Ковель – Ягодин» змінює графік руху

Поїзд «Ковель – Ягодин» змінює графік руху
З 8 грудня вступає у дію новий графік руху приміських поїздів.

Зауважують, поки що на сайті Львівської залізниці інформації про це немає, але на залізничних станціях з нею вже можна ознайомитися, - пише "Кордон".

Поїзд "Ковель — Ягодин — Ковель", починаючи із зазначеної дати, робитиме два рейси замість трьох і курсуватиме лише вранці і ввечері.

З Ковеля він відправлятиметься о 8.35 і 20.30 год., прибуття до Любомля — відповідно о 9.55 і 21.48, до Ягодина — о 10.12 і 22.03.

З Ягодина поїзд вирушатиме о 5.27 і 16.47 год., у Любомль прибуватиме відповідно о 5.42 і 17.02, прибуття до Ковеля — о 7.03 і 18.29.

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Теги: новий графік роботи, поїзд Ковель-Ягодин
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