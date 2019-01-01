Поїзд «Ковель – Ягодин» змінює графік руху





Зауважують, поки що на сайті Львівської залізниці інформації про це немає, але на залізничних станціях з нею вже можна ознайомитися, - пише



Поїзд "Ковель — Ягодин — Ковель", починаючи із зазначеної дати, робитиме два рейси замість трьох і курсуватиме лише вранці і ввечері.



З Ковеля він відправлятиметься о 8.35 і 20.30 год., прибуття до Любомля — відповідно о 9.55 і 21.48, до Ягодина — о 10.12 і 22.03.



З Ягодина поїзд вирушатиме о 5.27 і 16.47 год., у Любомль прибуватиме відповідно о 5.42 і 17.02, прибуття до Ковеля — о 7.03 і 18.29.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 8 грудня вступає у дію новий графік руху приміських поїздів.Зауважують, поки що на сайті Львівської залізниці інформації про це немає, але на залізничних станціях з нею вже можна ознайомитися, - пише "Кордон". Поїзд "Ковель — Ягодин — Ковель", починаючи із зазначеної дати, робитиме два рейси замість трьох і курсуватиме лише вранці і ввечері.З Ковеля він відправлятиметься о 8.35 і 20.30 год., прибуття до Любомля — відповідно о 9.55 і 21.48, до Ягодина — о 10.12 і 22.03.З Ягодина поїзд вирушатиме о 5.27 і 16.47 год., у Любомль прибуватиме відповідно о 5.42 і 17.02, прибуття до Ковеля — о 7.03 і 18.29.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію