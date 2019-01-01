Через аварію будинки на Дубнівській та корпуси правознавчого ліцею – без тепла
Сьогодні, 12:08
2 грудня стався витік теплоносія, що призвело до припинення надання послуги з постачання теплової енергії від котельні на вулиці Дубнівській, 32-б. Для ліквідації витоку задіяли відповідні підрозділи ДКП «Луцьктепло».
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Тож мешканців багатоквартирних житлових будинків на вулиці Дубнівській, 36-а та 79 повідомляють про тимчасове припинення надання послуги з централізованого опалення у зв’язку з необхідністю ліквідації витоків.
Постачання теплової енергії також тимчасово припинили для частини корпусів правознавчого ліцею з посиленою фізичною підготовкою на вул. Дубнівській, 32.
Запевняють, що підприємство докладає зусиль задля ліквідації витоку в найкоротші терміни та просить пробачення у шановних споживачів через завдані незручності.
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Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Тож мешканців багатоквартирних житлових будинків на вулиці Дубнівській, 36-а та 79 повідомляють про тимчасове припинення надання послуги з централізованого опалення у зв’язку з необхідністю ліквідації витоків.
Постачання теплової енергії також тимчасово припинили для частини корпусів правознавчого ліцею з посиленою фізичною підготовкою на вул. Дубнівській, 32.
Запевняють, що підприємство докладає зусиль задля ліквідації витоку в найкоротші терміни та просить пробачення у шановних споживачів через завдані незручності.
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