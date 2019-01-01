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Через аварію будинки на Дубнівській та корпуси правознавчого ліцею – без тепла

Через аварію будинки на Дубнівській та корпуси правознавчого ліцею – без тепла
2 грудня стався витік теплоносія, що призвело до припинення надання послуги з постачання теплової енергії від котельні на вулиці Дубнівській, 32-б. Для ліквідації витоку задіяли відповідні підрозділи ДКП «Луцьктепло».

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Тож мешканців багатоквартирних житлових будинків на вулиці Дубнівській, 36-а та 79 повідомляють про тимчасове припинення надання послуги з централізованого опалення у зв’язку з необхідністю ліквідації витоків.

Постачання теплової енергії також тимчасово припинили для частини корпусів правознавчого ліцею з посиленою фізичною підготовкою на вул. Дубнівській, 32.

Запевняють, що підприємство докладає зусиль задля ліквідації витоку в найкоротші терміни та просить пробачення у шановних споживачів через завдані незручності.


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Теги: котельня, витік, теплоносій, Луцьктепло, ліцей
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