Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл закликав гідно підготуватися до Різдва

Нафанаїл очолив воскресну божественну літургію у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської.



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Йому співслужили настоятель храму протоієрей Володимир Яцишин, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики кафедрального собору.



Під час богослужіння архіпастир разом з духовенством та мирянами вознесли посилену молитву за мир в Україні та єдність світового Православ’я.



По завершенні літургії архієпископ Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.



Владика звернув увагу на сьогоднішнє воскресне Євангеліє та наголосив, що спокус багато, диявол постійно вигадує все нові пастки для того, щоб погубити душі християн, зробити рабами гріха та ненависті, “тому ми, повинні чітко розуміти, яке істинне багатство ми маємо збирати у свої душі й серця, як саме багатіти Божою милістю та збирати у свої душі істинні справи милосердя, які прокладуть усім нам стежину до Царства Небесного” – підсумував архіпастир.



Також архієпископ Нафанаїл привітав духовенство й прихожан з початком Різдвяного посту та побажав достойно підготуватись до зустрічі новонародженого Богомладенця Христа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 грудня у 24-ту Неділю після П’ятидесятниці, архієпископ Волинський і Луцькийочолив воскресну божественну літургію у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП). Йому співслужили настоятель храму протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит, завідувач канцелярією єпархії архімандритта клірики кафедрального собору.Під час богослужіння архіпастир разом з духовенством та мирянами вознесли посилену молитву за мир в Україні та єдність світового Православ’я.По завершенні літургії архієпископ Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.Владика звернув увагу на сьогоднішнє воскресне Євангеліє та наголосив, що спокус багато, диявол постійно вигадує все нові пастки для того, щоб погубити душі християн, зробити рабами гріха та ненависті, “тому ми, повинні чітко розуміти, яке істинне багатство ми маємо збирати у свої душі й серця, як саме багатіти Божою милістю та збирати у свої душі істинні справи милосердя, які прокладуть усім нам стежину до Царства Небесного” – підсумував архіпастир.Також архієпископ Нафанаїл привітав духовенство й прихожан з початком Різдвяного посту та побажав достойно підготуватись до зустрічі новонародженого Богомладенця Христа.

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