У Ківерцівськрому районі «чорні лісоруби» спричинили аварію, щоб утекти

У Ківерцівському районі крадії дубової деревини спричинили аварію, аби втекти від лісової охорони.Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.«Досвідчені» чорні лісоруби, яким лісова охорона «заважає» довести задумане до завершення, вже вдаються до кардинальних дій. Цього разу, намагаючись утекти від працівників лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ», лісопорушники спеціально спричинили ДТП. У результаті службовий автомобіль з’їхав у кювет.Як згодом вдалося встановити, лісопорушники – мешканці смт Цумань.Днями автомобілі – легковик та два буси, які належать цим особам, були помічені біля місця самовільної порубки дуба у Сокиричівському лісництві. Зважаючи на таку кількість задіяного транспорту, очевидно, що чоловіки планували більше. Але завадила лісова охорона."Сподіваємося, слідством буде встановлено всіх причетних осіб, як і доведено їхню вину щодо перешкоджання діяльності працівникам лісової охорони, які мають статус правоохоронного органу", - зауважують лісівники.