У волинському лісі ростуть дерева-екзоти
Сьогодні, 18:19
У Мощаницькому лісництві ДП «Звірівське ЛМГ» росте справжній екзот. Це – дугласія, вона ж псевдотсуга.
Насадженню вже 21 рік, інформує пресслужба ВОУЛМГ.
Площа насадження - 2,2 гектари, на 9 рядів сосни звичайної припадає один ряд дугласії.
– На площі лісових культур, які вже переведені в покриту лісом, при створенні ввели таку породу. Дугласія себе досить добре почуває, тип лісорослинних умов їй підійшов, – розповідає головний лісничий державного підприємства «Звірівське ЛМГ» Вадим Читкайло.
– Для Волині дугласія є деревом-екзотом. Псевдотсуга не поширена серед основних лісотвірних порід нашого регіону. Але перспективи на Волині для дугласії, звичайно, є. Проекти з домішкою цієї породи мають право на життя. Дугласія – швидкоросла високопродуктивна деревна порода, середньо вибаглива до родючості ґрунту. Має цінну деревину. Враховуючи це та зважаючи на кліматичні зміни. Може зіграти позитивну роль у підвищенні біологічної стійкості та продуктивності деревостанів, – наголошує головний спеціаліст відділу лісового господарства Володимир Неводнічик.
Довідково:
Дугласія – вічнозелене дерево, яке може виростати у висоту понад 100 метрів, а в діаметрі товщина його стовбура може досягати чотирьох-п’яти. Довгожитель. Доживає і навіть росте у віці 500-800, а в окремих випадках – і понад тисячу років. Батьківщиною є Північна Америка. Має багато різновидів і вважається другим за висотою деревом у світі – після Секвої вічнозеленої.
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Насадженню вже 21 рік, інформує пресслужба ВОУЛМГ.
Площа насадження - 2,2 гектари, на 9 рядів сосни звичайної припадає один ряд дугласії.
– На площі лісових культур, які вже переведені в покриту лісом, при створенні ввели таку породу. Дугласія себе досить добре почуває, тип лісорослинних умов їй підійшов, – розповідає головний лісничий державного підприємства «Звірівське ЛМГ» Вадим Читкайло.
– Для Волині дугласія є деревом-екзотом. Псевдотсуга не поширена серед основних лісотвірних порід нашого регіону. Але перспективи на Волині для дугласії, звичайно, є. Проекти з домішкою цієї породи мають право на життя. Дугласія – швидкоросла високопродуктивна деревна порода, середньо вибаглива до родючості ґрунту. Має цінну деревину. Враховуючи це та зважаючи на кліматичні зміни. Може зіграти позитивну роль у підвищенні біологічної стійкості та продуктивності деревостанів, – наголошує головний спеціаліст відділу лісового господарства Володимир Неводнічик.
Довідково:
Дугласія – вічнозелене дерево, яке може виростати у висоту понад 100 метрів, а в діаметрі товщина його стовбура може досягати чотирьох-п’яти. Довгожитель. Доживає і навіть росте у віці 500-800, а в окремих випадках – і понад тисячу років. Батьківщиною є Північна Америка. Має багато різновидів і вважається другим за висотою деревом у світі – після Секвої вічнозеленої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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