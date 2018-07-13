У волинському лісі ростуть дерева-екзоти

У Мощаницькому лісництві ДП «Звірівське ЛМГ» росте справжній екзот. Це – дугласія, вона ж псевдотсуга.Насадженню вже 21 рік, інформує пресслужба ВОУЛМГ.Площа насадження - 2,2 гектари, на 9 рядів сосни звичайної припадає один ряд дугласії.– На площі лісових культур, які вже переведені в покриту лісом, при створенні ввели таку породу. Дугласія себе досить добре почуває, тип лісорослинних умов їй підійшов, – розповідає головний лісничий державного підприємства «Звірівське ЛМГ»– Для Волині дугласія є деревом-екзотом. Псевдотсуга не поширена серед основних лісотвірних порід нашого регіону. Але перспективи на Волині для дугласії, звичайно, є. Проекти з домішкою цієї породи мають право на життя. Дугласія – швидкоросла високопродуктивна деревна порода, середньо вибаглива до родючості ґрунту. Має цінну деревину. Враховуючи це та зважаючи на кліматичні зміни. Може зіграти позитивну роль у підвищенні біологічної стійкості та продуктивності деревостанів, – наголошує головний спеціаліст відділу лісового господарства