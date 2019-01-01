У Луцьку просять змінити перевізника на маршруті №9а
Сьогодні, 12:44
У Луцьку просять знайти іншого перевізника на маршрут №9а (вулиця Полонківська – село Липини).
Петицію з такою вимогою зареєструвала Валентина Лобарчук сьогодні, 2 грудня.
Авторка петиції запевняє, що той перевізник, який наразі обслуговує маршрут, «не може відрегулювати рух автобусів». Тож, за словами жінки, доводиться чекати маршрутку №9а до години.
«Графік не дотримується, а можливо і зовсім відсутній, навігатори вимкнені, відслідкувати рух маршруток неможливо, в години пік маршрутки дуже переповнені», - зазначає у петиції Валентина Лобарчук.
Зауважимо, що наразі цей маршрут обслуговує КП «Луцьку підприємство електротранспорту».
На те, аби підписати петицію, є 14 днів від 14 грудня.
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Петицію з такою вимогою зареєструвала Валентина Лобарчук сьогодні, 2 грудня.
Авторка петиції запевняє, що той перевізник, який наразі обслуговує маршрут, «не може відрегулювати рух автобусів». Тож, за словами жінки, доводиться чекати маршрутку №9а до години.
«Графік не дотримується, а можливо і зовсім відсутній, навігатори вимкнені, відслідкувати рух маршруток неможливо, в години пік маршрутки дуже переповнені», - зазначає у петиції Валентина Лобарчук.
Зауважимо, що наразі цей маршрут обслуговує КП «Луцьку підприємство електротранспорту».
На те, аби підписати петицію, є 14 днів від 14 грудня.
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