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Директор драмтеатру у Луцьку отримав державну нагороду від Зеленського

Директор драмтеатру у Луцьку отримав державну нагороду від Зеленського
Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою директора Волинського академічного театру імені Т.Г. Шевченка.

Про це йдеться в указі глави держави.

Відтак, Гливі Анатолію Миколайовичу - директорові - художньому керівнику Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка присвоїли звання "Заслужений діяч мистецтв України".


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Теги: директор драмтеатру, заслужений діяч мистецтв України
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