Директор драмтеатру у Луцьку отримав державну нагороду від Зеленського

Володимир Зеленський відзначив державною нагородою директора Волинського академічного театру імені Т.Г. Шевченка.



Про це йдеться в



Відтак, Гливі Анатолію Миколайовичу - директорові - художньому керівнику Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка присвоїли звання "Заслужений діяч мистецтв України".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українивідзначив державною нагородою директора Волинського академічного театру імені Т.Г. Шевченка.Про це йдеться в указі глави держави. Відтак,- директорові - художньому керівнику Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка присвоїли звання "Заслужений діяч мистецтв України".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію