Директор драмтеатру у Луцьку отримав державну нагороду від Зеленського
Сьогодні, 12:50
Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою директора Волинського академічного театру імені Т.Г. Шевченка.
Про це йдеться в указі глави держави.
Відтак, Гливі Анатолію Миколайовичу - директорові - художньому керівнику Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка присвоїли звання "Заслужений діяч мистецтв України".
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Про це йдеться в указі глави держави.
Відтак, Гливі Анатолію Миколайовичу - директорові - художньому керівнику Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка присвоїли звання "Заслужений діяч мистецтв України".
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