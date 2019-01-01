Нова техніка і цілодобові бригади: Луцьк підготували до можливих снігових заметів
Сьогодні, 13:20
У Луцькраді запевняють, що місто готове до можливих снігових заметів.
Про це інформує пресслужба мерії.
Так, у Луцьку налагодили цілодобове чергування бригад, які прибиратимуть вулиці одразу при настанні опадів. Придбали необхідну кількість сумішей для посипання доріг та тротуарів, зокрема, піщано-сольової суміші - 1529 т, щебенево-сольової суміші – 1681 т, солі – 519,2 т, відсіву – 75,8 т, піску – 120 т.
Підготували 19 одиниць техніки. Цьогоріч придбали нову машину для посипання доріг та солерозкидач. Також оголосили тендер на придбання ще двох машин для чищення тротуарів, орієнтовно до завершення року нова техніка буде залучена до прибирання.
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Про це інформує пресслужба мерії.
Так, у Луцьку налагодили цілодобове чергування бригад, які прибиратимуть вулиці одразу при настанні опадів. Придбали необхідну кількість сумішей для посипання доріг та тротуарів, зокрема, піщано-сольової суміші - 1529 т, щебенево-сольової суміші – 1681 т, солі – 519,2 т, відсіву – 75,8 т, піску – 120 т.
Підготували 19 одиниць техніки. Цьогоріч придбали нову машину для посипання доріг та солерозкидач. Також оголосили тендер на придбання ще двох машин для чищення тротуарів, орієнтовно до завершення року нова техніка буде залучена до прибирання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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