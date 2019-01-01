Луцька міграційна служба переїхала





Про це повідомляє



"Луцький міський відділ Державної міграційної служби України у Волинській області з 03 грудня відновить прийом громадян за адресою

м. Луцьк вул. Кравчука буд. 12", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з частковим закінченням ремонтних робіт Луцький відділ міграційної служби 3 грудня відновить прийом громадян на вулиці Кравчука, будинок 12.Про це повідомляє Державна міграційна служба у Волинській області. "Луцький міський відділ Державної міграційної служби України у Волинській області з 03 грудня відновить прийом громадян за адресоюм. Луцьк вул. Кравчука буд. 12", - йдеться у повідомленні.

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