Луцька міграційна служба переїхала
Сьогодні, 13:45
У зв'язку з частковим закінченням ремонтних робіт Луцький відділ міграційної служби 3 грудня відновить прийом громадян на вулиці Кравчука, будинок 12.
Про це повідомляє Державна міграційна служба у Волинській області.
"Луцький міський відділ Державної міграційної служби України у Волинській області з 03 грудня відновить прийом громадян за адресою
м. Луцьк вул. Кравчука буд. 12", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Державна міграційна служба у Волинській області.
"Луцький міський відділ Державної міграційної служби України у Волинській області з 03 грудня відновить прийом громадян за адресою
м. Луцьк вул. Кравчука буд. 12", - йдеться у повідомленні.
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