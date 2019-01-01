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ЗНО для вчителів: розповіли, скільки балів треба набрати, щоб мати вищу зарплату

ЗНО для вчителів: розповіли, скільки балів треба набрати, щоб мати вищу зарплату
Міністерство освіти України встановило поріг для визначення результатів сертифікації вчителів. На тестах було 100 завдань.

В міністерстві раніше вже оголосили, що 82% вчителів подолали поріг, а тепер пояснили структуру тесту, пише "24 канал" з посиланням на Освіта.UA.

Приємно відзначити, що учасники сертифікації, попри певний острах щодо нової процедури, змогли гідно показати свої практичні уміння у використанні сучасних підходів та технологій навчання,
– ділився враженнями голова Державної служби якості освіти.

Кожне завдання на тесті оцінювалось в один бал. Максимально можна було набрати 100 балів.

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Теги: МОН, ЗНО для вчителів, підвищена зарплата
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