ЗНО для вчителів: розповіли, скільки балів треба набрати, щоб мати вищу зарплату





В міністерстві раніше вже оголосили, що 82% вчителів подолали поріг, а тепер пояснили структуру тесту, пише



Приємно відзначити, що учасники сертифікації, попри певний острах щодо нової процедури, змогли гідно показати свої практичні уміння у використанні сучасних підходів та технологій навчання,

– ділився враженнями голова Державної служби якості освіти.



Кожне завдання на тесті оцінювалось в один бал. Максимально можна було набрати 100 балів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти України встановило поріг для визначення результатів сертифікації вчителів. На тестах було 100 завдань.В міністерстві раніше вже оголосили, що 82% вчителів подолали поріг, а тепер пояснили структуру тесту, пише "24 канал" з посиланням на Освіта.UA.Приємно відзначити, що учасники сертифікації, попри певний острах щодо нової процедури, змогли гідно показати свої практичні уміння у використанні сучасних підходів та технологій навчання,– ділився враженнями голова Державної служби якості освіти.Кожне завдання на тесті оцінювалось в один бал. Максимально можна було набрати 100 балів.

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