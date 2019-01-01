Рейсовий автобус з пасажирами перекинувся поблизу Авдіївки: є постраждалі. ФОТО





Подія трапилася вчора близько 18 години в Ясинуватському районі. В автобусі знаходилось 50 пасажирів, 5 з них звернулись за медичною допомогою, - інформує сайт



Попередньо встановили, що водій автобусу не впорався з керуванням, в результаті транспортний засіб з'їхав з дороги та перекинувся. В автобусі знаходилось 50 пасажирів, 5 з них звернулись за медичною допомогою.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі неподалік села Новокалинове сталася аварія за участю рейсового автобусу.Подія трапилася вчора близько 18 години в Ясинуватському районі. В автобусі знаходилось 50 пасажирів, 5 з них звернулись за медичною допомогою, - інформує сайт поліції у Донецькій області. Попередньо встановили, що водій автобусу не впорався з керуванням, в результаті транспортний засіб з'їхав з дороги та перекинувся. В автобусі знаходилось 50 пасажирів, 5 з них звернулись за медичною допомогою.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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