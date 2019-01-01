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Рейсовий автобус з пасажирами перекинувся поблизу Авдіївки: є постраждалі. ФОТО

Рейсовий автобус з пасажирами перекинувся поблизу Авдіївки: є постраждалі. ФОТО
На трасі неподалік села Новокалинове сталася аварія за участю рейсового автобусу.

Подія трапилася вчора близько 18 години в Ясинуватському районі. В автобусі знаходилось 50 пасажирів, 5 з них звернулись за медичною допомогою, - інформує сайт поліції у Донецькій області.

Попередньо встановили, що водій автобусу не впорався з керуванням, в результаті транспортний засіб з'їхав з дороги та перекинувся. В автобусі знаходилось 50 пасажирів, 5 з них звернулись за медичною допомогою.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Рейсовий автобус з пасажирами перекинувся поблизу Авдіївки: є постраждалі. ФОТО
Рейсовий автобус з пасажирами перекинувся поблизу Авдіївки: є постраждалі. ФОТО
Рейсовий автобус з пасажирами перекинувся поблизу Авдіївки: є постраждалі. ФОТО

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Теги: Донеччина, рейсовий автобус, аварія
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