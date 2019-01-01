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Інцидент з отруєнням: «George’s Club» знову працює, порушень не знайшли

Інцидент з отруєнням: «George’s Club» знову працює, порушень не знайшли
Цілодобовий заклад «George’s Club», що у «Промені», після епопеї із отруєнням оприлюднив офіційні звіти про результати лабораторних досліджень від 2 грудня 2019 року. У закладі запевняють, що тут - абсолютно безпечно та представляють офіційні документи.

Безпеку підтвердили у державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Спеціалісти служби двічі перевіряли кухню та проводили санітарно-гігієнічні випробування: до її закриття адміністрацією та після генерального прибирання. В обох змивах небезпечних показників не виявили.

Нагадаємо, 22 листопада заклад повідомив про тимчасове закриття кухні. Це сталося внаслідок звернення гостей за допомогою до інфекційної лікарні 18 листопада, які відпочивали у George`s Club з 16 на 17 листопада 2019.

Наразі George’s Club працює у звичному режимі.

Інцидент з отруєнням: «George’s Club» знову працює, порушень не знайшли
Інцидент з отруєнням: «George’s Club» знову працює, порушень не знайшли
Інцидент з отруєнням: «George’s Club» знову працює, порушень не знайшли
Інцидент з отруєнням: «George’s Club» знову працює, порушень не знайшли


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Теги: George’s Club, отруєння, Луцьк
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