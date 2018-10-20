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У Воротневі невідомі жорстоко вбили 7 ланей

У Воротневі невідомі жорстоко вбили 7 ланей
Cьогодні, 2 грудня, вночі невідомі вбили тварин, які проживали у вольєрі на території Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ». Усі семеро розстріляних тварин – самки ланей.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Найближчим часом лісівники планували випускати цих звірів на волю.

"Немає жодних сумнівів, що вбивали тварин заради дикунської розваги, навіть не намагаючись приховати сліди злочину чи забрати тіла", - зауважують лісівники.

При цьому вбивці використовували високотехнологічні засоби для пониження шуму, так як не було чутно жодного пострілу. Вбивство лісівники виявили вранці, коли традиційно приїхали на підгодівлю тварин.

На місці вже працюють ветеринарні служби та поліція. Про всі деталі подальшого ходу справи будемо повідомляти.

Лісівники звертаються до громадян, особливо жителів поближніх сіл, із проханням повідомити про підозрілі автомобілі та осіб, які можуть бути причетні до цього кривавого злочину.

Телефонуйте на цілодобову лінію (03332) 72 00 54 чи безпосередньо в поліцію.

"Вбивці мають понести заслужене покарання", - резюмують лісівники.

Фото ілюстративне

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Теги: Воротнів, ліс, лані, вбивство
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