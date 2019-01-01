У Луцьку маршрутка збила пішохода: чоловік – у лікарні. ФОТО





Про це



Аварія сталась поблизу зупинки, що біля школи № 5 в обідню пору 2 грудня.



За словами патрульних, постраждалого чоловіка госпіталізували: у нього закрита черепно-мозкова травма та пошкоджена рука.



Як повідомив Інформаційному агентству Волинські Новини завідувач Центральної оперативної диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Абрамов, загрози життю чоловіка немає, наразі йому надають допомогу.



За інформацією видання Конкурент, наїзд на пішохода допустив водій маршрутки № 32.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Перемоги у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода – водій маршрутного таксі наїхав на пішохода.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці , у патрульній поліції цю інформацію підтвердили.Аварія сталась поблизу зупинки, що біля школи № 5 в обідню пору 2 грудня.За словами патрульних, постраждалого чоловіка госпіталізували: у нього закрита черепно-мозкова травма та пошкоджена рука.Як повідомив Інформаційному агентству Волинські Новини завідувач Центральної оперативної диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги, загрози життю чоловіка немає, наразі йому надають допомогу.За інформацією видання Конкурент, наїзд на пішохода допустив водій маршрутки № 32.

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