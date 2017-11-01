вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Харкові знайшли масштабну партію контрафакту, надісланого з Ковеля. ФОТО. ВІДЕО

У Харкові знайшли масштабну партію контрафакту, надісланого з Ковеля. ФОТО. ВІДЕО
На складі логістичної компанії у Харкові знайшли 440 кілограмів кальянного тютюну та 12 тисяч пачок сигарет.

Про це інформує Держприкордонслужба.

На складі логістичної компанії провели санкціонований обшук. У його результаті прикордонники та фіскали виявили 12 тисяч пачок сигарет в упаковках відомих брендів, а також 440 банок суміші для кальяну, кожна вагою 1 кг. Частина тютюнових виробів була без акцизних марок, інша частина мала акцизні марки з ознаками підробки. Також правоохоронці встановили, що вказана продукція надійшла від приватних осіб з Ковеля та з Дніпра.

Загальна вартість вилученого товару складає понад 1 млн грн.

Наразі тривають заходи щодо встановлення походження товару, а також кола осіб, причетних до протиправної діяльності.



У Харкові знайшли масштабну партію контрафакту, надісланого з Ковеля. ФОТО. ВІДЕО
У Харкові знайшли масштабну партію контрафакту, надісланого з Ковеля. ФОТО. ВІДЕО
У Харкові знайшли масштабну партію контрафакту, надісланого з Ковеля. ФОТО. ВІДЕО
У Харкові знайшли масштабну партію контрафакту, надісланого з Ковеля. ФОТО. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрафакт, Харків, Ковель, посилка, логістична компанія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Харкові знайшли масштабну партію контрафакту, надісланого з Ковеля. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
У Луцьку маршрутка збила пішохода: чоловік – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 15:20
Грабіжник-невдаха: у Луцьку жінка та хлопець зловили злодія, який вирвав гаманець з рук дівчини
Сьогодні, 15:15
У Воротневі невідомі жорстоко вбили 7 ланей
Сьогодні, 15:06
У Польщі в авто з українцями врізався потяг
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
Відзавтра з Волині до Харкова курсуватиме новий потяг Відзавтра з Волині до Харкова курсуватиме новий потяг
01 листопад, 2017, 15:43
З Волині до Харкова курсуватиме новий потяг З Волині до Харкова курсуватиме новий потяг
11 жовтень, 2017, 09:56
Для порятунку безпритульних тварин у Ковелі виділять два мільйони Для порятунку безпритульних тварин у Ковелі виділять два мільйони
01 грудень, 17:28
У Ковельському коледжі відкрили центр з техобслуговування авто. ФОТО У Ковельському коледжі відкрили центр з техобслуговування авто. ФОТО
01 грудень, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Харкові знайшли масштабну партію контрафакту, надісланого з Ковеля. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
 0
У Луцьку маршрутка збила пішохода: чоловік – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 15:20
 0
Грабіжник-невдаха: у Луцьку жінка та хлопець зловили злодія, який вирвав гаманець з рук дівчини
Сьогодні, 15:15
 0
У Воротневі невідомі жорстоко вбили 7 ланей
Сьогодні, 15:06
 0
У Польщі в авто з українцями врізався потяг
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8