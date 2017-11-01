У Харкові знайшли масштабну партію контрафакту, надісланого з Ковеля. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
На складі логістичної компанії у Харкові знайшли 440 кілограмів кальянного тютюну та 12 тисяч пачок сигарет.
Про це інформує Держприкордонслужба.
На складі логістичної компанії провели санкціонований обшук. У його результаті прикордонники та фіскали виявили 12 тисяч пачок сигарет в упаковках відомих брендів, а також 440 банок суміші для кальяну, кожна вагою 1 кг. Частина тютюнових виробів була без акцизних марок, інша частина мала акцизні марки з ознаками підробки. Також правоохоронці встановили, що вказана продукція надійшла від приватних осіб з Ковеля та з Дніпра.
Загальна вартість вилученого товару складає понад 1 млн грн.
Наразі тривають заходи щодо встановлення походження товару, а також кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
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Про це інформує Держприкордонслужба.
На складі логістичної компанії провели санкціонований обшук. У його результаті прикордонники та фіскали виявили 12 тисяч пачок сигарет в упаковках відомих брендів, а також 440 банок суміші для кальяну, кожна вагою 1 кг. Частина тютюнових виробів була без акцизних марок, інша частина мала акцизні марки з ознаками підробки. Також правоохоронці встановили, що вказана продукція надійшла від приватних осіб з Ковеля та з Дніпра.
Загальна вартість вилученого товару складає понад 1 млн грн.
Наразі тривають заходи щодо встановлення походження товару, а також кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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