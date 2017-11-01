У Харкові знайшли масштабну партію контрафакту, надісланого з Ковеля. ФОТО. ВІДЕО

На складі логістичної компанії у Харкові знайшли 440 кілограмів кальянного тютюну та 12 тисяч пачок сигарет.Про це інформує Держприкордонслужба.На складі логістичної компанії провели санкціонований обшук. У його результаті прикордонники та фіскали виявили 12 тисяч пачок сигарет в упаковках відомих брендів, а також 440 банок суміші для кальяну, кожна вагою 1 кг. Частина тютюнових виробів була без акцизних марок, інша частина мала акцизні марки з ознаками підробки. Також правоохоронці встановили, що вказана продукція надійшла від приватних осіб з Ковеля та з Дніпра.Загальна вартість вилученого товару складає понад 1 млн грн.Наразі тривають заходи щодо встановлення походження товару, а також кола осіб, причетних до протиправної діяльності.