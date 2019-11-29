У Луцьку вшанують жертв аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні, 19:17
У Луцьку вшанують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
13 грудня о 11:00 до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбудеться панахида та покладання квітів до меморіальної дошки А. Грищенку на проспекті Волі, 12, пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля» - на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» та фотостенду «Герої Небесної Сотні. Загинули за єдність України», - йдеться на сайті Луцької міськради.
Відповідно до розпорядження міського голови від 29.11.2019 №447 «Про відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», у закладах культури міста Луцька відбудуться такі заходи:
- конкурс-виставка дитячих малюнків «Чорнобиль не має минулого часу» (бібліотека-філія № 3 для дорослих);
- виставка літературних видань «Є місце подвигу не тільки в дні війни» (бібліотека-філія № 4 для дорослих);
- актуальний репортаж «Чорнобиль – вічний біль, його героїв людство не забуде» за участі ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (бібліотека – філія № 3 для дорослих);
- конкурс-виставка малюнків «Чорнобиль очима дітей» (бібліотека-філія № 5 для дорослих);
- година пам’яті «Чорнобиль – біль землі української» (бібліотека-філія № 5 для дорослих);
- книжкова виставка «Відлуння Чорнобиля» (бібліотека-філія № 11 для дорослих);
- відеопрезентація «Ті, що ввійшли в полум’я» (бібліотека-філія № 4 для дорослих);
- виставка літературних видань «Чорнобиль – біль кожного» (Центральна бібліотека для дорослих);
- година-реквієм «Чорнобиль… Трагедія… Пам’ять…» (бібліотека-філія № 7 для дорослих);
- книжкова виставка «Пам’ять Чорнобилю – пам’ять болю» (бібліотека-філія № 10 для дорослих).
Також у закладах загальної середньої освіти пройдуть тематичні виставки, які висвітлюють проблеми наслідків Чорнобильської катастрофи та уроки пам’яті «Пам’ятай Чорнобиль». А фестиваль «Чорнобильські мотиви» відбудеться у Палаці учнівської молоді 11 грудня о 15.00.
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13 грудня о 11:00 до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбудеться панахида та покладання квітів до меморіальної дошки А. Грищенку на проспекті Волі, 12, пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля» - на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» та фотостенду «Герої Небесної Сотні. Загинули за єдність України», - йдеться на сайті Луцької міськради.
Відповідно до розпорядження міського голови від 29.11.2019 №447 «Про відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», у закладах культури міста Луцька відбудуться такі заходи:
- конкурс-виставка дитячих малюнків «Чорнобиль не має минулого часу» (бібліотека-філія № 3 для дорослих);
- виставка літературних видань «Є місце подвигу не тільки в дні війни» (бібліотека-філія № 4 для дорослих);
- актуальний репортаж «Чорнобиль – вічний біль, його героїв людство не забуде» за участі ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (бібліотека – філія № 3 для дорослих);
- конкурс-виставка малюнків «Чорнобиль очима дітей» (бібліотека-філія № 5 для дорослих);
- година пам’яті «Чорнобиль – біль землі української» (бібліотека-філія № 5 для дорослих);
- книжкова виставка «Відлуння Чорнобиля» (бібліотека-філія № 11 для дорослих);
- відеопрезентація «Ті, що ввійшли в полум’я» (бібліотека-філія № 4 для дорослих);
- виставка літературних видань «Чорнобиль – біль кожного» (Центральна бібліотека для дорослих);
- година-реквієм «Чорнобиль… Трагедія… Пам’ять…» (бібліотека-філія № 7 для дорослих);
- книжкова виставка «Пам’ять Чорнобилю – пам’ять болю» (бібліотека-філія № 10 для дорослих).
Також у закладах загальної середньої освіти пройдуть тематичні виставки, які висвітлюють проблеми наслідків Чорнобильської катастрофи та уроки пам’яті «Пам’ятай Чорнобиль». А фестиваль «Чорнобильські мотиви» відбудеться у Палаці учнівської молоді 11 грудня о 15.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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