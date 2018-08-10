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На Волині чоловік розбещував 5-річну дівчинку: його запроторили за ґрати

На Волині чоловік розбещував 5-річну дівчинку: його запроторили за ґрати
За розбещення 5-річної дівчинки 42-річний мешканець одного з сіл Луцького району отримав 5 років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Розпусні дії щодо дитини, внучки своєї співмешканки, нетверезий зловмисник вчинив у червні 2019 року.

У ході досудового розслідування він щиро розкаявся у скоєному й активно сприяв розкриттю злочину.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, й найближчих 5 років він проведе за ґратами.

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Теги: розбещення, неповнолітня, суд, Луцьк
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