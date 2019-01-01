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59-річному волинянину, який «замінував» пенсійний фонд, оголосили підозру

59-річному волинянину, який «замінував» пенсійний фонд, оголосили підозру
59-річному мешканцю одного з сіл Маневицького району, який "замінував" місцевий пенсійний фонд, повідомили про підозру у завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Нагадаємо, увечері 17 листопада 2019 року нетверезий чоловік зателефонував на лінію "102" та повідомив, що має намір наявними у нього боєприпасами підірвати приміщення управління Пенсійного фонду України в Маневицькому районі разом із персоналом.

Особу громадянина правоохоронці встановили дуже швидко. Жодних дій задля здійснення своїх погроз він вчинити не встиг. Не виявили в його оселі також і боєприпасів.

Чоловікові повідомили про підозру у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 259 КК України).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років.


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Теги: волинянин, неправдива інформація, замінування, Маневицький район
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