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Атовець з Волині загинув в автотрощі на Житомирщині

Атовець з Волині загинув в автотрощі на Житомирщині
Учора, 1 грудня, у дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині загинув старшина 51 ОМБр Олег Воробчук.

Про це повідомили у Спілці воїнів АТО Волині.

Загиблий був старшиною інженерного відділення ГІЗ 51 ОМБр.

Без батька залишилося 2 дітей.

Похорон відбудеться завтра, 3 грудня, у Володимирі-Волинському.

Допомогти дружині можна, надіславши кошти на картку Приватбанк 4149499120497787 (Воробчук Ольга).

Нагадаємо, фатальна аварія сталася на автошляху Київ-Ковель. Водій автомобіля Volkswagen Golf, 38-річний житель Волинської області, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням, пошкодив відбійник та з’їхав у кювет. Він загинув на місці.

За попередніми висновками, водій заснув за кермом. Пасажир транспортного засобу, 41-річний житель Волині, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олевської райлікарні.

На головному фото Олег Воробчук - зліва

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Теги: Олег Воробчук, загибель, смерть, Волинь
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