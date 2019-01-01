Атовець з Волині загинув в автотрощі на Житомирщині

Учора, 1 грудня, у дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині загинув старшина 51 ОМБрПро це повідомили у Спілці воїнів АТО Волині.Загиблий був старшиною інженерного відділення ГІЗ 51 ОМБр.Без батька залишилося 2 дітей.Похорон відбудеться завтра, 3 грудня, у Володимирі-Волинському.Допомогти дружині можна, надіславши кошти на картку Приватбанк 4149499120497787 (Воробчук Ольга).Нагадаємо,. Водій автомобіля Volkswagen Golf, 38-річний житель Волинської області, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням, пошкодив відбійник та з’їхав у кювет. Він загинув на місці.За попередніми висновками, водій заснув за кермом. Пасажир транспортного засобу, 41-річний житель Волині, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олевської райлікарні.