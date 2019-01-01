Атовець з Волині загинув в автотрощі на Житомирщині
Сьогодні, 17:13
Учора, 1 грудня, у дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині загинув старшина 51 ОМБр Олег Воробчук.
Про це повідомили у Спілці воїнів АТО Волині.
Загиблий був старшиною інженерного відділення ГІЗ 51 ОМБр.
Без батька залишилося 2 дітей.
Похорон відбудеться завтра, 3 грудня, у Володимирі-Волинському.
Допомогти дружині можна, надіславши кошти на картку Приватбанк 4149499120497787 (Воробчук Ольга).
Нагадаємо, фатальна аварія сталася на автошляху Київ-Ковель. Водій автомобіля Volkswagen Golf, 38-річний житель Волинської області, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням, пошкодив відбійник та з’їхав у кювет. Він загинув на місці.
За попередніми висновками, водій заснув за кермом. Пасажир транспортного засобу, 41-річний житель Волині, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олевської райлікарні.
На головному фото Олег Воробчук - зліва
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Про це повідомили у Спілці воїнів АТО Волині.
Загиблий був старшиною інженерного відділення ГІЗ 51 ОМБр.
Без батька залишилося 2 дітей.
Похорон відбудеться завтра, 3 грудня, у Володимирі-Волинському.
Допомогти дружині можна, надіславши кошти на картку Приватбанк 4149499120497787 (Воробчук Ольга).
Нагадаємо, фатальна аварія сталася на автошляху Київ-Ковель. Водій автомобіля Volkswagen Golf, 38-річний житель Волинської області, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням, пошкодив відбійник та з’їхав у кювет. Він загинув на місці.
За попередніми висновками, водій заснув за кермом. Пасажир транспортного засобу, 41-річний житель Волині, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олевської райлікарні.
На головному фото Олег Воробчук - зліва
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Атовець з Волині загинув в автотрощі на Житомирщині
Сьогодні, 17:13