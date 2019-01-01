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Де у Луцьку не буде світла у вівторок, 3 грудня

Де у Луцьку не буде світла у вівторок, 3 грудня
У Луцьку завтра, 3 грудня, в певний період на деяких вулицях буде відсутнє електропостачання.

Повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, буде припинена електроенергія за такими адресами:

13:30-17:00 - вул. Волі,52-66;

12:30-17:00 - вул. Січова, 17-35, 16-34, вул. Мисливська, 2-6, вул. Козацька, вул. Запорізька, вул. Теремнівська, 60, 62;

09:30-12:30 - вул. Мазепи 49 вв-1, 41-47, 12-28, вул. Балківська 28-46, 15-41, вул. Воровського, 1-13, 2-8, вул. Володарського, вул. С.Ковалевської 10, 10а, 14, 11-15, вул. Християнська, 15,17,25.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Луцьк, не буде світла, адреси
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