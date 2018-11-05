У Стир у Луцьку випустили тонну риби
Сьогодні, 19:57
2 грудня зарибнили річку Стир, що в межах Луцька.
Вселення здійснювали з ініціативи та за рахунок коштів небайдужих рибалок-любителів, інформує Волинський рибоохоронний патруль у facebook.
Так, у річку випустили 4 тисячі екземплярів дволіток коропа, середньою вагою близько 300 грамів однієї особини. Зокрема, цей вид риби прижився на 100 %. Крім цього, додатково вселили 5 тисяч екземплярів карася сріблястого, середньою вагою близько 40 грамів однієї особини, який прижився на 80 %.
Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля, Держекоінспекції у Волинській області та відділу екології Луцької міської ради.
Зарибок виростили в ставовому рибному господарстві у селі Старостав Горохівського району Волинської області. Він відповідає ветеринарно-санітарним вимогам про відсутність небезпечних захворювань.
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Вселення здійснювали з ініціативи та за рахунок коштів небайдужих рибалок-любителів, інформує Волинський рибоохоронний патруль у facebook.
Так, у річку випустили 4 тисячі екземплярів дволіток коропа, середньою вагою близько 300 грамів однієї особини. Зокрема, цей вид риби прижився на 100 %. Крім цього, додатково вселили 5 тисяч екземплярів карася сріблястого, середньою вагою близько 40 грамів однієї особини, який прижився на 80 %.
Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля, Держекоінспекції у Волинській області та відділу екології Луцької міської ради.
Зарибок виростили в ставовому рибному господарстві у селі Старостав Горохівського району Волинської області. Він відповідає ветеринарно-санітарним вимогам про відсутність небезпечних захворювань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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