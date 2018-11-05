У Стир у Луцьку випустили тонну риби

2 грудня зарибнили річку Стир, що в межах Луцька.Вселення здійснювали з ініціативи та за рахунок коштів небайдужих рибалок-любителів, інформує Волинський рибоохоронний патруль у facebook.Так, у річку випустили 4 тисячі екземплярів дволіток коропа, середньою вагою близько 300 грамів однієї особини. Зокрема, цей вид риби прижився на 100 %. Крім цього, додатково вселили 5 тисяч екземплярів карася сріблястого, середньою вагою близько 40 грамів однієї особини, який прижився на 80 %.Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля, Держекоінспекції у Волинській області та відділу екології Луцької міської ради.Зарибок виростили в ставовому рибному господарстві у селі Старостав Горохівського району Волинської області. Він відповідає ветеринарно-санітарним вимогам про відсутність небезпечних захворювань.