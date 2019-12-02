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Смерть дитини від вантажівки волинської птахофабрики: справу відклали ще на пів року

Смерть дитини від вантажівки волинської птахофабрики: справу відклали ще на пів року
У Володимир-Волинському міському суді продовжили розгляд справи щодо смерті 8-річного хлопчика, який помер внаслідок наїзду вантажівки, що належить ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика».

Про це йдеться в ухвалі суду від 26 листопада, – інформує сайт Володимира-Волинського «Княжий Град».

Як йдеться у матеріалах справи, трагедія трапилася 31 травня 2018 року близько 18:15 години на проїзній частині вулиці Шкартальна у селі Острівок, Володимир-Волиснького району.

Водій ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», рухаючись вантажівкою МАЗ із напівпричіпом із села Когильне в напрямку до міста Володимира-Волинського, зіткнувся із дитиною на велосипеді заднім колесом рухомого напівпричіпа МАЗу. Згідно з лікарським висновком від 31 травня 2018 року, водій був тверезий, а вантажівка – повністю справною.

«Внаслідок зіткнення, дитина тілесні ушкодження у вигляді полі травми, відкритої черепно-мозкової травми, внутрішньо мозкової гематома, забій мозку, кома закриту травму грудної клітки, забій легень, три переломи ключиці з ліва, множинні садна голови, гематоми обличчя та був доставлений на приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО», – йдеться в ухвалі суду.

Через два дні від отриманих травм хлопчик помер.

Однак, 26 листопада ухвалою Володимир-Волинського міського суду «відтягнули» розгляд кримінального провадження ще на пів року.

За цей час слідчий суддя має провести «додатковий допитів свідків, встановлення особи злочинців та інших, що в подальшому дадуть змогу повідомити останнім про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення».

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Теги: Володимир-Волинська птахофабрика, смерть дитини, вантажівка
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