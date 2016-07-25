Модель з Волині «засвітилася» на вечірці ювілею журналу Viva
Сьогодні, 19:10
Модель та володарка титулу «Міс Україна Земля 2019» Діана Шабас відвідала бал в честь ювілею журналу Viva!, якому виповнилося 15 років.
Щоб зачарувати присутніх, волинянка обрала ефектну червону сукенку, чорні класичні туфлі-човники та темну сумку, - пише "Таблоїд Волині".
Світлинами з події Діана поділилася на своїй сторінці в Instagram.
«Ювілейний ViVa Бал – це було вражаюче!.А червоний колір все більше і більше прокрадається у мій гардероб. За все життя у мене було лише одна червона сукенка, бо думала, що мені не до лиця... але з часом я дуже змінилась і тепер ми компонуємо прекрасно, а з таким графіком після конкурсу – не оминаю жодної червоної доріжки», – написала модель.
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Щоб зачарувати присутніх, волинянка обрала ефектну червону сукенку, чорні класичні туфлі-човники та темну сумку, - пише "Таблоїд Волині".
Світлинами з події Діана поділилася на своїй сторінці в Instagram.
«Ювілейний ViVa Бал – це було вражаюче!.А червоний колір все більше і більше прокрадається у мій гардероб. За все життя у мене було лише одна червона сукенка, бо думала, що мені не до лиця... але з часом я дуже змінилась і тепер ми компонуємо прекрасно, а з таким графіком після конкурсу – не оминаю жодної червоної доріжки», – написала модель.
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