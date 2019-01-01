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На Волині декілька сіл залишаться без газу

На Волині декілька сіл залишаться без газу
На Старовижівщині через ремонтні роботи на газових мережах припинять газопостачання в кількох населених пунктах району.

У вівторок, 3 грудня, спеціалісти АТ «Волиньгаз» відремонтують газові мережі в селі Дубечне, Старовижівського району, - повідомляє прес-служба компанії.

Відтак, 3 грудня з 9:00 до 17:00 тимчасово припинять газопостачання в населених пунктах Дубечне (вул. Лісова), Мокре, Залюття, Кримне, Любохини, Смоляри, Галина Воля.

Фахівці газової компанії замінять запірну арматуру відповідно до затвердженого Плану розвитку «Волиньгаз”. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.

Волинянам рекомендують виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами.

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Теги: Волинь, газ
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