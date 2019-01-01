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Волинський апеляційний суд взяли під охорону

Волинський апеляційний суд взяли під охорону
На Волині розпочала роботу Служба судової охорони, представники якої охоронятимуть будівлю Волинського апеляційного суду.

Про це повідомляє Район.Бізнес, посилаючись на управління Служби судової охорони у Волинській області.

«Щоб не склалось хибне уявлення про нашу службу хочу наголосити, що ССО покликана захищати не тільки суддів, громадський порядок у судах, а й усіх учасників судового процесу. Наше завдання – забезпечити правопорядок та упередити будь – які прояви неповаги і насильства до кожного з присутніх у залі суду. Загалом уже п»ятьдесят працівників ТУ ССО вже прийняті на службу та проходять стажування та допідготовку. Бажаючих служити на варті правосуддя багато, про це свідчить кількість людей які цікавляться нашою службою та подають документи на конкурси», – зазначив керівник територіального управління Володимир Сюйва.

Службу судової охорони у Волинській області створили 1 жовтня, аби підтримати громадський порядок в суді, припинити прояви неповаги до суду, охороняти приміщення суду, органів та установ системи правосуддя, виконанувати функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечити у суді безпеку учасників судового процесу.

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Теги: служба судової охорони, Волинь
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