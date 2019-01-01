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Луцька малеча писала ікони. ФОТО

Луцька малеча писала ікони. ФОТО
У Луцьку вихованців недільної школи вчили створювати унікальні ікони.

Учнів Центру християнського виховання дітей та молоді в Луцьку навчали писати технікою народного малярства на склі, - йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у Facebook.

Майстер-клас проводився з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла у Волинській православній богословській академії. Його організували директор ЦХВДіМ священник Євген Маласпіна та викладач ВПБА матінка Валентина Маласпіна.

Наносити зображення зі зворотної сторони скла навчала луцька художниця, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва Ольга Навротюк.

Юні художники створили образи Почаївської, Холмської, Волинської, Тростянецької, Теребовлянської, Вишгородської Божої Матері, а також Архістратига Михаїла й ангелів, преподобного Іова Почаївського.

Ікони для загального огляду будуть представлені в нижньому храмі луцького кафедрального собору Святої Трійці, де щоніделі о 10.30 проводять дитячу Божественну літургію.

Світлини з «Фейсбук»-сторінки недільної школи.

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Теги: Луцьк, ПЦУ
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