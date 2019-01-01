Луцька малеча писала ікони. ФОТО
Сьогодні, 22:28
У Луцьку вихованців недільної школи вчили створювати унікальні ікони.
Учнів Центру християнського виховання дітей та молоді в Луцьку навчали писати технікою народного малярства на склі, - йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у Facebook.
Майстер-клас проводився з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла у Волинській православній богословській академії. Його організували директор ЦХВДіМ священник Євген Маласпіна та викладач ВПБА матінка Валентина Маласпіна.
Наносити зображення зі зворотної сторони скла навчала луцька художниця, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва Ольга Навротюк.
Юні художники створили образи Почаївської, Холмської, Волинської, Тростянецької, Теребовлянської, Вишгородської Божої Матері, а також Архістратига Михаїла й ангелів, преподобного Іова Почаївського.
Ікони для загального огляду будуть представлені в нижньому храмі луцького кафедрального собору Святої Трійці, де щоніделі о 10.30 проводять дитячу Божественну літургію.
Світлини з «Фейсбук»-сторінки недільної школи.
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Учнів Центру християнського виховання дітей та молоді в Луцьку навчали писати технікою народного малярства на склі, - йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у Facebook.
Майстер-клас проводився з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла у Волинській православній богословській академії. Його організували директор ЦХВДіМ священник Євген Маласпіна та викладач ВПБА матінка Валентина Маласпіна.
Наносити зображення зі зворотної сторони скла навчала луцька художниця, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва Ольга Навротюк.
Юні художники створили образи Почаївської, Холмської, Волинської, Тростянецької, Теребовлянської, Вишгородської Божої Матері, а також Архістратига Михаїла й ангелів, преподобного Іова Почаївського.
Ікони для загального огляду будуть представлені в нижньому храмі луцького кафедрального собору Святої Трійці, де щоніделі о 10.30 проводять дитячу Божественну літургію.
Світлини з «Фейсбук»-сторінки недільної школи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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