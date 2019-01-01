В ополонці волинського озера залишилися лебеді-шипуни. ФОТО

Працівники нацпарку Цуманська пуща під час моніторингу водно - болотної орнітофауни на озері Молодіжне у місті Ківерці, виявили там лебедів.Про це йдеться на сторінці нацпарку.Так, в період з 22 по 30 листопада на водоймі спостерігали 9 особин лебедя – шипуна, 5 особин лиски та близько 60 особин крижня. Протягом цього періоду середня температура повітря становила +2°C, з 22 по 25 листопада була переважно мінусова температура повітря, середній показник -1°C, внаслідок чого озеро частково вкрилося кригою, з 26 по 30 листопада переважала плюсова температура повітря, стовпчик термометра підіймався до +10°C.Однак, 1 грудня температура повітря опустилася до -5°C і по 2 грудня не підіймалася вище 0°C. Як наслідок майже вся площа озера вкрилася кригою товщиною 0,5 см і частина птахів відлетіла. Станом на 2 грудня 2019 року спостерігалось: лебідь – шипун (8 особин), лиска (4 особини), крижень (31 особина), птахи тримаються на невеликій ополонці в західній частині озера.