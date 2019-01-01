Чому деякі авто на українському ринку дешевші, ніж авто «під ключ» з-за кордону*





Про це йдеться на сайті компанії



Проте часто потенційні покупці звертають увагу на те, що придбати точно таке ж саме авто в Україні можна навіть дешевше, ніж у Європі.



Чому так трапляється та від чого залежить ціна на автомобіль, розповідає фахівець, засновник громадської спілки «Доступне авто» Станіслав Бучацький.



В першу чергу варто згадати про те, що в Україні низька культура обслуговування авто. Багато машин не мають жодної офіційної історії. Їх ремонтують «на гаражах», заливають неякісне пальне та масло незрозумілого походження. Наїжджають сотні тисяч кілометрів. Потім автомобіль потрапляє в руки «спеціалістів», проходить процедуру автодетейлінгу, та вже з «відмотаним» пробігом і ефектними фото потрапляє на сайт продажу.



Єдиного сервісу, з допомогою якого можна було б перевірити слова продавця, просто не існує. Кількість власників, минулі ДТП, історія обслуговування, підтверджений пробіг - все це таємниця для більшості вживаних авто на ринку України.



Найгірше те, що, за моїм суб’єктивним спостереженням, люди хочуть бути обдуреними. Спробуйте продати авто, в якому ви чесно розкажете правду про всіх 18 власників, троє з яких - таксисти, про 500 тисяч кілометрів реального пробігу, а не 160 тис. на лічильнику. А потім помийте, зробіть перелічені маніпуляції і викладіть в інтернет уже підготовлене авто до продажу. Будете дуже здивовані. Конкурують не правдивістю і якістю, а кращою передпродажною підготовкою і вигадуванням історій про «одного власника-пенсіонера, який їздив лише до церкви на вихідних».



На жаль, в Україні авторинок і культура продажу лише розвивається. Надто мало в нас якісних автокомісів, де тобі продадуть дійсно хороше авто, без прихованих дефектів і розкажуть всю правду про нього.



Не думайте, що у Європі все ідеально. Там теж є різні продавці, так як і в Україні. Проте, купуючи автомобіль у Європі, покупець більш захищений на законодавчому рівні. І коли ви маєте досвід у купівлі авто за кордоном - ви знаєте, як використати ці переваги. У Німеччині, наприклад, за скручений пробіг - кримінальна відповідальність. У Швеції ви абсолютно безкоштовно можете перевірити усю історію авто онлайн на офіційному сайті - коли, за скільки і з яким пробігом авто було продане.



Кожен «автокоміс» в Європі працює офіційно, сплачуючи усі податки та реєструючи усі договори купівлі-продажу офіційно. Там значно простіше перевірити історію автомобіля. Навіть у Польщі існує сервіс ”Historja pojazdu”, де видно усіх попередніх власників, дати проходження техогляду і зафіксований в цей момент пробіг. Також у Європі можна придбати авто у офіційного дилера відомих марок, які продають колишні лізингові авто. Таким чином покупець розуміє, що придбав машину в перевіреного продавця, який не приховує дефекти, а навпаки розкаже та покаже все.



Основне, що потрібно розуміти при купівлі авто з Європи: хороші автомобілі за кордоном теж коштують дорого! За якість треба заплатити. Ніхто не буде продавати авто в ідеальному стані за ціною, нижче ринкової. І коли при виборі авто покупець орієнтується на найдешевші пропозиції на сайтах продажу - це фатальна помилка! Більшість таких авто - також «кіт в мішку». Щоб переконатись - просто порахуйте: берете ціну, за яку авто продають вже тут. Віднімаєте вартість «розмитнення», послуги брокера, постановки на облік. А ще - витрати на «пригон», тобто поїздку туди і назад. Не забудьте про заробіток - це ще мінімум кількасот доларів, які включені в ціну. Це і буде та ціна, за яку купили машину за кордоном. Тепер відкривайте будь-який закордонний сайт продажу авто, і дивіться, в якому стані продаються машини за таку ціну.



Звісно, крупні компанії можуть мати певні знижки при постійних закупівлях авто в одних і тих же партнерів, чи при купівлі великої партії авто - але ці знижки також мають певні розумні межі. Висновок - простий: не важливо, де ви купуєте автомобіль, головне - це прозора історія автомобіля. Ціна нижче ринкової завжди повинна насторожувати. За якісне авто ціна може бути навіть вищою за середню по ринку. Але тоді ти розумієш, за що переплачуєш.



До слова, замовити купівлю та доставку автомобіля з-за кордону можна у компанії Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону 067 158 86 08

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість українців вже давно переконалися в тому, що придбати автомобіль з-за кордону - це краще рішення, аніж купівля вживаного авто на вітчизняному ринку. 360 тисяч «свіжопригнаних» авто з-за кордону лише протягом 2019 року - ще одне цьому підтвердження.Про це йдеться на сайті компанії WEST AUTO HUB. Проте часто потенційні покупці звертають увагу на те, що придбати точно таке ж саме авто в Україні можна навіть дешевше, ніж у Європі.Чому так трапляється та від чого залежить ціна на автомобіль, розповідає фахівець, засновник громадської спілки «Доступне авто»В першу чергу варто згадати про те, що в Україні низька культура обслуговування авто. Багато машин не мають жодної офіційної історії. Їх ремонтують «на гаражах», заливають неякісне пальне та масло незрозумілого походження. Наїжджають сотні тисяч кілометрів. Потім автомобіль потрапляє в руки «спеціалістів», проходить процедуру автодетейлінгу, та вже з «відмотаним» пробігом і ефектними фото потрапляє на сайт продажу.Єдиного сервісу, з допомогою якого можна було б перевірити слова продавця, просто не існує. Кількість власників, минулі ДТП, історія обслуговування, підтверджений пробіг - все це таємниця для більшості вживаних авто на ринку України.Найгірше те, що, за моїм суб’єктивним спостереженням, люди хочуть бути обдуреними. Спробуйте продати авто, в якому ви чесно розкажете правду про всіх 18 власників, троє з яких - таксисти, про 500 тисяч кілометрів реального пробігу, а не 160 тис. на лічильнику. А потім помийте, зробіть перелічені маніпуляції і викладіть в інтернет уже підготовлене авто до продажу. Будете дуже здивовані. Конкурують не правдивістю і якістю, а кращою передпродажною підготовкою і вигадуванням історій про «одного власника-пенсіонера, який їздив лише до церкви на вихідних».На жаль, в Україні авторинок і культура продажу лише розвивається. Надто мало в нас якісних автокомісів, де тобі продадуть дійсно хороше авто, без прихованих дефектів і розкажуть всю правду про нього.Не думайте, що у Європі все ідеально. Там теж є різні продавці, так як і в Україні. Проте, купуючи автомобіль у Європі, покупець більш захищений на законодавчому рівні. І коли ви маєте досвід у купівлі авто за кордоном - ви знаєте, як використати ці переваги. У Німеччині, наприклад, за скручений пробіг - кримінальна відповідальність. У Швеції ви абсолютно безкоштовно можете перевірити усю історію авто онлайн на офіційному сайті - коли, за скільки і з яким пробігом авто було продане.Кожен «автокоміс» в Європі працює офіційно, сплачуючи усі податки та реєструючи усі договори купівлі-продажу офіційно. Там значно простіше перевірити історію автомобіля. Навіть у Польщі існує сервіс ”Historja pojazdu”, де видно усіх попередніх власників, дати проходження техогляду і зафіксований в цей момент пробіг. Також у Європі можна придбати авто у офіційного дилера відомих марок, які продають колишні лізингові авто. Таким чином покупець розуміє, що придбав машину в перевіреного продавця, який не приховує дефекти, а навпаки розкаже та покаже все.Основне, що потрібно розуміти при купівлі авто з Європи: хороші автомобілі за кордоном теж коштують дорого! За якість треба заплатити. Ніхто не буде продавати авто в ідеальному стані за ціною, нижче ринкової. І коли при виборі авто покупець орієнтується на найдешевші пропозиції на сайтах продажу - це фатальна помилка! Більшість таких авто - також «кіт в мішку». Щоб переконатись - просто порахуйте: берете ціну, за яку авто продають вже тут. Віднімаєте вартість «розмитнення», послуги брокера, постановки на облік. А ще - витрати на «пригон», тобто поїздку туди і назад. Не забудьте про заробіток - це ще мінімум кількасот доларів, які включені в ціну. Це і буде та ціна, за яку купили машину за кордоном. Тепер відкривайте будь-який закордонний сайт продажу авто, і дивіться, в якому стані продаються машини за таку ціну.Звісно, крупні компанії можуть мати певні знижки при постійних закупівлях авто в одних і тих же партнерів, чи при купівлі великої партії авто - але ці знижки також мають певні розумні межі. Висновок - простий: не важливо, де ви купуєте автомобіль, головне - це прозора історія автомобіля. Ціна нижче ринкової завжди повинна насторожувати. За якісне авто ціна може бути навіть вищою за середню по ринку. Але тоді ти розумієш, за що переплачуєш.До слова, замовити купівлю та доставку автомобіля з-за кордону можна у компанії WEST AUTO HUB

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