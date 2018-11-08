Волинські волейболістки пройшли до ІІІ туру Кубку України





ІІ етап Кубку України відбувся 27-29 листопада в Луцьку, - йдеться у повідомленні на сторінці відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.



За вихід до наступного етапу змагалися 16 команд у 4 групах. У групі Г крім «Волинь-Університет-ОДЮСШ» з Луцька на вихід до ІІІ туру претендували команди «Легенда-Wnet» (Київ), «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» (Рівне), ВК «Полтавчанка» (Полтава).



З-поміж 4-ох команд-претенденток, волинські волейболістки стали першими. Місце проведення третього туру змагань згодом обиратимуть жеребкуванням.

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