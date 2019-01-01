3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
3 грудня день народження відзначають журналістки Лариса Жаловага (на фото) та Марія Вавринюк.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Анатолій, Ганна та Григорій.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також цього дня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Царенко (1921-2010 роки).
У світі 3 грудня відзначають Міжнародний День інвалідів.
На Волині днем 3 грудня 1939 року датується перша документально засвідчена дата засідання президії Луцької міськради, що виконувала функції міського керівництва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Анатолій, Ганна та Григорій.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також цього дня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Царенко (1921-2010 роки).
У світі 3 грудня відзначають Міжнародний День інвалідів.
На Волині днем 3 грудня 1939 року датується перша документально засвідчена дата засідання президії Луцької міськради, що виконувала функції міського керівництва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Вінниччині кіт задушив немовля
Сьогодні, 00:14
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
США передали Нацполіції 88 автомобілів
02 грудень, 23:34
Волинські волейболістки пройшли до ІІІ туру Кубку України
02 грудень, 22:59
Луцька малеча писала ікони. ФОТО
02 грудень, 22:28