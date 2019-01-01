Мама волинської школярки заявляє, що вчителька через релігію б`є і принижує її доньку. ВІДЕО





Про це повідомляє видання



Ірина Оселедчук, розповідає про булінг у школі з боку учнів та класного керівника. Керівництво школи заперечує упереджене ставлення до дитини, а сам педагог вважає, що Ірина сама йде на конфлікти та порочить її честь і гідність. Справою займається поліція.







Ірина розповіла, що класний керівник регулярно била указкою, систематично принижувала її дитину при всьому учнівському колективі, налаштовувала дітей проти. Діти в свою чергу також били доньку Лєру, викликали “на бій”, розповідає мама.



“Що така ситуація триває з 1-го класу навчання, дізналися за допомогою психолога. Дитина сама нічого не розповідала”, – говорить мама дівчинки.



Ірина вважає, що цькування доньки відбувається через релігійну приналежність. Сім’я належить до Свідків Єгови і має свої переконання щодо відзначення Різдва та інших релігійних свят. За словами мами, вчитель принижує через це дитину.



Мама зверталася до керівника навчального закладу з заявою на дії вчителя, хотіла перевести дівчинку в іншу школу.



“Директор запропонував перейти в інший клас. Після осінніх канікул перевели і там проблем немає. Та 11-го листопада колишній однокласник вдарив доньку: він йшов по сходах, вона – з коридору. Побої ми зняли і в лікарню приїздила поліція. На батьків за неналежне виконання своїх обов’язків склали протокол. Я вважаю, якщо вчитель має совість і не витримує з дітьми – повинна сама піти”, – зазначила Ірина.



Жінка звернулася в поліцію і щодо факту булінгу та подала звернення до освітнього омбудсмена.



Детальна розповідь мами – у відео:





За коментарем БУГ звернувся до директора ліцею №1 та колишнього класного керівника.



Сергій Мороз зазначив, що вчитель тривалий час працює в школі, подібних конфліктів не було. Психолог працювала з учнівським колективом, фактів агресивної поведінки зі сторони дітей не було виявлено. Також додав щодо самого побиття дівчинки 11-го листопада, про яке розповідає мама.



“У школі всюди є камери відеоспостереження: виходять і на коридор, і на сходи. Разом з батьками передивлялися відеозаписи, ситуації, про яку розповідає мама, не побачили. Вона і сама плутається в розповідях, де саме це було. Щодо розповіді мами, що ситуація трапилася ще в 1-му класі, ставилося їй питання, чому відразу не зняли побої та не повідомили в поліцію”, – розповів керівник навчального закладу.



У телефонній розмові колишній класний керівник Тетяна Петрівна, педагог з 40-річним стажем, розповідає, що сама мама є конфліктною. Вважає, що вчитель відноситься до дитини не так, як до всіх, хоча такого немає. Класний керівник дівчинки розповіла, що за приниження її честі та гідності планує також звернутися до правоохоронних органів..



“Старалася завжди згуртовувати дітей, ніхто з батьків не був так претензійно налаштований, як мама Лєри. Протягом трьох років старалася дівчинку зрозуміти. Та весь час були претензіїї від мами: то мало запитую, то багато. Дівчинка була слухняна, але були робочі моменти: якісь зауваження чи заохочення. Ніразу не зверталася мама з претензіями, які висловлює зараз.



Була ситуація, коли Лєра прийшла до школи в бальному платі, з розпущеним волоссям і в масивних сережках, я просто сказала всім учням – ходити скромно. Мама порахувала, що це публічне приниження.



Ще один момент: так, було простим олівчиком легенько по руках пройшлася, можливо неправильно, я це визнала.



Ніхто ніколи не афішував, що сім’я належить до Свідків Єгови”, – розповіла педагог.



Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук розповів, що за фактом побиття школярки однолітком, на батьків складений протокол, бо відповідальності в такому віці діти не несуть. Щодо факту булінгу в школі відкрите провадження, проводиться розслідуваня.



Після розголосу конфлікту в школі, батьки класу вирішили влаштувати збори. За словами класного керівника, це була ініціатива батьків, які не згідні з позицією Ірини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мама учениці нововолинського ліцею заявляє про булінг у школі зі сторони учнів та вчительки.Про це повідомляє видання БУГ , розповідає про булінг у школі з боку учнів та класного керівника. Керівництво школи заперечує упереджене ставлення до дитини, а сам педагог вважає, що Ірина сама йде на конфлікти та порочить її честь і гідність. Справою займається поліція.Ірина розповіла, що класний керівник регулярно била указкою, систематично принижувала її дитину при всьому учнівському колективі, налаштовувала дітей проти. Діти в свою чергу також били доньку Лєру, викликали “на бій”, розповідає мама.“Що така ситуація триває з 1-го класу навчання, дізналися за допомогою психолога. Дитина сама нічого не розповідала”, – говорить мама дівчинки.Ірина вважає, що цькування доньки відбувається через релігійну приналежність. Сім’я належить до Свідків Єгови і має свої переконання щодо відзначення Різдва та інших релігійних свят. За словами мами, вчитель принижує через це дитину.Мама зверталася до керівника навчального закладу з заявою на дії вчителя, хотіла перевести дівчинку в іншу школу.“Директор запропонував перейти в інший клас. Після осінніх канікул перевели і там проблем немає. Та 11-го листопада колишній однокласник вдарив доньку: він йшов по сходах, вона – з коридору. Побої ми зняли і в лікарню приїздила поліція. На батьків за неналежне виконання своїх обов’язків склали протокол. Я вважаю, якщо вчитель має совість і не витримує з дітьми – повинна сама піти”, – зазначила Ірина.Жінка звернулася в поліцію і щодо факту булінгу та подала звернення до освітнього омбудсмена.Детальна розповідь мами – у відео:За коментарем БУГ звернувся до директора ліцею №1 та колишнього класного керівника.зазначив, що вчитель тривалий час працює в школі, подібних конфліктів не було. Психолог працювала з учнівським колективом, фактів агресивної поведінки зі сторони дітей не було виявлено. Також додав щодо самого побиття дівчинки 11-го листопада, про яке розповідає мама.“У школі всюди є камери відеоспостереження: виходять і на коридор, і на сходи. Разом з батьками передивлялися відеозаписи, ситуації, про яку розповідає мама, не побачили. Вона і сама плутається в розповідях, де саме це було. Щодо розповіді мами, що ситуація трапилася ще в 1-му класі, ставилося їй питання, чому відразу не зняли побої та не повідомили в поліцію”, – розповів керівник навчального закладу.У телефонній розмові колишній класний керівник Тетяна Петрівна, педагог з 40-річним стажем, розповідає, що сама мама є конфліктною. Вважає, що вчитель відноситься до дитини не так, як до всіх, хоча такого немає. Класний керівник дівчинки розповіла, що за приниження її честі та гідності планує також звернутися до правоохоронних органів..“Старалася завжди згуртовувати дітей, ніхто з батьків не був так претензійно налаштований, як мама Лєри. Протягом трьох років старалася дівчинку зрозуміти. Та весь час були претензіїї від мами: то мало запитую, то багато. Дівчинка була слухняна, але були робочі моменти: якісь зауваження чи заохочення. Ніразу не зверталася мама з претензіями, які висловлює зараз.Була ситуація, коли Лєра прийшла до школи в бальному платі, з розпущеним волоссям і в масивних сережках, я просто сказала всім учням – ходити скромно. Мама порахувала, що це публічне приниження.Ще один момент: так, було простим олівчиком легенько по руках пройшлася, можливо неправильно, я це визнала.Ніхто ніколи не афішував, що сім’я належить до Свідків Єгови”, – розповіла педагог.Начальник Нововолинського відділення поліціїрозповів, що за фактом побиття школярки однолітком, на батьків складений протокол, бо відповідальності в такому віці діти не несуть. Щодо факту булінгу в школі відкрите провадження, проводиться розслідуваня.Після розголосу конфлікту в школі, батьки класу вирішили влаштувати збори. За словами класного керівника, це була ініціатива батьків, які не згідні з позицією Ірини.

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