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«Динамо» хоче підписати колишнього гравця «Волині»

«Динамо» хоче підписати колишнього гравця «Волині»
Київське "Динамо" зацікавлене в підписанні контракту із захисником молодіжної збірної України, колишнім «волинянином» Данилом Безкоровайним, який у 2019 році виграв чемпіонат світу серед футболістів до 20 років.

Молодий український футболіст, який зараз виступає в складі словацького клубу "ДАК", може повернутися на батьківщину і підписати контракт з "Динамо". Ціна питання – 1 млн євро, - пише Obozrevatel.

Наразі Безкоровайний стабільно грає в чемпіонаті Словаччини і Кубку країни. З серпня він провів за "основу" "ДАКа" 14 офіційних матчів на позиції лівого центрального захисника, жодного разу не залишившись на лавці чи поза заявкою.

Нагадаємо, Данило Безкоровайний з 2016 по 2017 рік захищав кольори луцької "Волині".

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Теги: Волинь, футбол, Динамо
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