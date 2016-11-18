«Динамо» хоче підписати колишнього гравця «Волині»

Київське "Динамо" зацікавлене в підписанні контракту із захисником молодіжної збірної України, колишнім «волинянином», який у 2019 році виграв чемпіонат світу серед футболістів до 20 років.Молодий український футболіст, який зараз виступає в складі словацького клубу "ДАК", може повернутися на батьківщину і підписати контракт з "Динамо". Ціна питання – 1 млн євро, - пише Obozrevatel.Наразі Безкоровайний стабільно грає в чемпіонаті Словаччини і Кубку країни. З серпня він провів за "основу" "ДАКа" 14 офіційних матчів на позиції лівого центрального захисника, жодного разу не залишившись на лавці чи поза заявкою.Нагадаємо, Данило Безкоровайний з 2016 по 2017 рік захищав кольори луцької "Волині".