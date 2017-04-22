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В Україні запрацював штаб з ліквідації негоди на дорогах

В Україні запрацював штаб з ліквідації негоди на дорогах
Розпочав роботу Штаб Державного агентства автомобільних доріг України з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення

У зв'язку з очікуваним ускладненням погодних умов: опадів у вигляді снігу при сильних поривах вітру з можливістю проходження активних циклонів, штаб розпочав свою роботу, - про це повідомляють в Укравтодорі.

У роботі штабу взяли участь уповноважені представники Укравтодору, управління організації реагування на надзвичайні ситуації та координації аварійно-рятувальних формувань ДСНС, Національної поліції України, ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», Державної служби України з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.

В ході засідання порушувались питання організації роботи Штабу з ліквідації наслідків НС, міжвідомчої взаємодії, які потребують врахування в роботі Штабу з ліквідації наслідків НС.

На виконання доручення Укравтодору Служби автомобільних доріг в областях привели в готовність власні сили і засоби необхідні для забезпечення безперебійних та безпечних умов руху автомобільними дорогами державного значення, забезпечили чергування та роботу спецтехніки на найбільш проблемних ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення, до початку та в період негоди, для виконання превентивних заходів для недопущення виникнення ожеледиці та накопичення снігу, окрім цього посилили роботу диспетчерських служб.

Взаємодія органів і підрозділів Укравтодору, Укртрансбезпеки, Національної поліції, ДСНС і місцевих органів виконавчої влади здійснюється відповідно до Плану взаємодії цих відомств.

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Теги: негода, Україна
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