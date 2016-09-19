вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дерек Чисора погодився на бій з Усиком, - промоутер

Дерек Чисора погодився на бій з Усиком, - промоутер
Британський боксер Дерек Чисора погодився на бій з українцем Олександром Усиком.

Про це повідомив промоутер Олександр Красюк в інтерв’ю виданню Tribuna.com, - пише Радіо Свобода.

«Чисора – найбільш імовірний суперник. Ми якраз його розглядаємо як варіант номер один. Він погодився на бій, але ми ще не з’ясували дату й статус цього поєдинку й не підтвердили остаточну участь Олександра», – сказав Красюк.

35-річий Дерек Чисора провів на професіональному рингу 41 поєдинок і здобув 32 перемоги. У 2012 році він програв українському чемпіону Віталію Кличку в бою за пояс Світової боксерської ради (WBC).

Усик здобув 17 перемог у 17 поєдинках на профірингу. У 2018 році він став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кілограма).

У жовтні 2019 року Усик провів свій перший бій у суперважкій вазі. Він здобув дострокову перемогу над американцем Чаззом Візерспуном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Усик, бокс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дерек Чисора погодився на бій з Усиком, - промоутер
Сьогодні, 03:15
В ополонці волинського озера залишилися лебеді-шипуни. ФОТО
Сьогодні, 02:21
В Україні запрацював штаб з ліквідації негоди на дорогах
Сьогодні, 01:27
На Вінниччині кіт задушив немовля
Сьогодні, 00:14
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Усик відмовився від бою з росіянином Усик відмовився від бою з росіянином
25 серпень, 01:50
«Я не встигав за ногами Усика», - Гловацький «Я не встигав за ногами Усика», - Гловацький
19 вересень, 2016, 00:12
Усик став чемпіоном світу за версією WBO Усик став чемпіоном світу за версією WBO
18 вересень, 2016, 09:34
Усика виключили зі списків Міжнародної боксерської федерації Усика виключили зі списків Міжнародної боксерської федерації
12 липень, 2016, 12:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дерек Чисора погодився на бій з Усиком, - промоутер
Сьогодні, 03:15
 0
В ополонці волинського озера залишилися лебеді-шипуни. ФОТО
Сьогодні, 02:21
 0
В Україні запрацював штаб з ліквідації негоди на дорогах
Сьогодні, 01:27
 0
На Вінниччині кіт задушив немовля
Сьогодні, 00:14
 0
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8