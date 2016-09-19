Дерек Чисора погодився на бій з Усиком, - промоутер
Сьогодні, 03:15
Британський боксер Дерек Чисора погодився на бій з українцем Олександром Усиком.
Про це повідомив промоутер Олександр Красюк в інтерв’ю виданню Tribuna.com, - пише Радіо Свобода.
«Чисора – найбільш імовірний суперник. Ми якраз його розглядаємо як варіант номер один. Він погодився на бій, але ми ще не з’ясували дату й статус цього поєдинку й не підтвердили остаточну участь Олександра», – сказав Красюк.
35-річий Дерек Чисора провів на професіональному рингу 41 поєдинок і здобув 32 перемоги. У 2012 році він програв українському чемпіону Віталію Кличку в бою за пояс Світової боксерської ради (WBC).
Усик здобув 17 перемог у 17 поєдинках на профірингу. У 2018 році він став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кілограма).
У жовтні 2019 року Усик провів свій перший бій у суперважкій вазі. Він здобув дострокову перемогу над американцем Чаззом Візерспуном.
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Про це повідомив промоутер Олександр Красюк в інтерв’ю виданню Tribuna.com, - пише Радіо Свобода.
«Чисора – найбільш імовірний суперник. Ми якраз його розглядаємо як варіант номер один. Він погодився на бій, але ми ще не з’ясували дату й статус цього поєдинку й не підтвердили остаточну участь Олександра», – сказав Красюк.
35-річий Дерек Чисора провів на професіональному рингу 41 поєдинок і здобув 32 перемоги. У 2012 році він програв українському чемпіону Віталію Кличку в бою за пояс Світової боксерської ради (WBC).
Усик здобув 17 перемог у 17 поєдинках на профірингу. У 2018 році він став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кілограма).
У жовтні 2019 року Усик провів свій перший бій у суперважкій вазі. Він здобув дострокову перемогу над американцем Чаззом Візерспуном.
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