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У Верховній Раді встановлять вживані ялинки

У Верховній Раді встановлять вживані ялинки
Для святкування новорічних свят у Верховній Раді України планують встановити дев'ять штучних ялинок, які були придбані до 2018 року.

Про це у відповіді на запит УНН повідомили в інформаційному управлінні ВР.

"В адміністративному будинку Верховної Ради України планується встановити дев’ять штучних ялинок, які придбані до 2018 року", - йдеться у відповіді на запит.

Також повідомляється, що у 2018 році закупівля новорічних прикрас не проводилася, прикрашання адміністративних будинків Верховної Ради України здійснювалися технічним персоналом.

Нагадаємо, у 2018 році у стінах парламенту також було встановлено 9 штучних ялинок, зокрема в парламентському кафе, конференц-залі, кулуарах другого поверху, сесійній залі, залі протокольних заходів, кабінеті та приймальній голови Верховної Ради України.

Як повідомлялося, новорічні та різдвяні свята обійдуться Києву в понад 9 млн гривень.

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Теги: Верховна Рада
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