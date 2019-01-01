У Верховній Раді встановлять вживані ялинки
Сьогодні, 04:27
Для святкування новорічних свят у Верховній Раді України планують встановити дев'ять штучних ялинок, які були придбані до 2018 року.
Про це у відповіді на запит УНН повідомили в інформаційному управлінні ВР.
"В адміністративному будинку Верховної Ради України планується встановити дев’ять штучних ялинок, які придбані до 2018 року", - йдеться у відповіді на запит.
Також повідомляється, що у 2018 році закупівля новорічних прикрас не проводилася, прикрашання адміністративних будинків Верховної Ради України здійснювалися технічним персоналом.
Нагадаємо, у 2018 році у стінах парламенту також було встановлено 9 штучних ялинок, зокрема в парламентському кафе, конференц-залі, кулуарах другого поверху, сесійній залі, залі протокольних заходів, кабінеті та приймальній голови Верховної Ради України.
Як повідомлялося, новорічні та різдвяні свята обійдуться Києву в понад 9 млн гривень.
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Про це у відповіді на запит УНН повідомили в інформаційному управлінні ВР.
"В адміністративному будинку Верховної Ради України планується встановити дев’ять штучних ялинок, які придбані до 2018 року", - йдеться у відповіді на запит.
Також повідомляється, що у 2018 році закупівля новорічних прикрас не проводилася, прикрашання адміністративних будинків Верховної Ради України здійснювалися технічним персоналом.
Нагадаємо, у 2018 році у стінах парламенту також було встановлено 9 штучних ялинок, зокрема в парламентському кафе, конференц-залі, кулуарах другого поверху, сесійній залі, залі протокольних заходів, кабінеті та приймальній голови Верховної Ради України.
Як повідомлялося, новорічні та різдвяні свята обійдуться Києву в понад 9 млн гривень.
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