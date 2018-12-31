Українці зможуть змінювати місце голосування онлайн

Центральна виборча комісія України (ЦВК) затвердила новий Порядок тимчасової зміни місця голосування, що дозволяє подавати заяви на тимчасову зміну місця голосування онлайн.Крім того, згідно з новими правилами під час виборів президента виборці зможуть змінювати місце голосування відразу на обидва тури і отримувати посвідчення про зміну в електронній формі, на вказану адресу електронної пошти, повідомляє Interfax Україна, з посиланням на прес-службу ЦВК."ЦВК підійшла до підготовки сьогоднішнього рішення досить нетрадиційно. Вперше було запропоновано представникам громадськості та експертного середовища взяти участь у підготовці проекту нового Порядку та подати свої зауваження і пропозиції. Крім того, з цього питання було проведено відкриту нараду за участі зацікавлених осіб. Під кінець ми вийшли на цей документ, який, на мою думку, дійсно дозволить істотно спростити процес тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси", - заявив глава ЦВКСлужбі розпорядника Державного реєстру виборців доручено забезпечити розробку та введення електронного сервісу для реалізації нового Порядку.