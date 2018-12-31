вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українці зможуть змінювати місце голосування онлайн

Українці зможуть змінювати місце голосування онлайн
Центральна виборча комісія України (ЦВК) затвердила новий Порядок тимчасової зміни місця голосування, що дозволяє подавати заяви на тимчасову зміну місця голосування онлайн.

Крім того, згідно з новими правилами під час виборів президента виборці зможуть змінювати місце голосування відразу на обидва тури і отримувати посвідчення про зміну в електронній формі, на вказану адресу електронної пошти, повідомляє Interfax Україна, з посиланням на прес-службу ЦВК.

"ЦВК підійшла до підготовки сьогоднішнього рішення досить нетрадиційно. Вперше було запропоновано представникам громадськості та експертного середовища взяти участь у підготовці проекту нового Порядку та подати свої зауваження і пропозиції. Крім того, з цього питання було проведено відкриту нараду за участі зацікавлених осіб. Під кінець ми вийшли на цей документ, який, на мою думку, дійсно дозволить істотно спростити процес тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси", - заявив глава ЦВК Олег Діденко.

Службі розпорядника Державного реєстру виборців доручено забезпечити розробку та введення електронного сервісу для реалізації нового Порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЦВК, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці зможуть змінювати місце голосування онлайн
Сьогодні, 06:13
«Динамо» хоче підписати колишнього гравця «Волині»
Сьогодні, 05:08
У Верховній Раді встановлять вживані ялинки
Сьогодні, 04:27
Дерек Чисора погодився на бій з Усиком, - промоутер
Сьогодні, 03:15
В ополонці волинського озера залишилися лебеді-шипуни. ФОТО
Сьогодні, 02:21
Схожі новини
Відсьогодні стартувала президентська виборча кампанія Відсьогодні стартувала президентська виборча кампанія
31 грудень, 2018, 09:50
В Україні запрацював штаб з ліквідації негоди на дорогах В Україні запрацював штаб з ліквідації негоди на дорогах
Сьогодні, 01:27
США передали Нацполіції 88 автомобілів США передали Нацполіції 88 автомобілів
02 грудень, 23:34
В Україні стартував пробний перепис населення В Україні стартував пробний перепис населення
01 грудень, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці зможуть змінювати місце голосування онлайн
Сьогодні, 06:13
 0
«Динамо» хоче підписати колишнього гравця «Волині»
Сьогодні, 05:08
 0
У Верховній Раді встановлять вживані ялинки
Сьогодні, 04:27
 0
Дерек Чисора погодився на бій з Усиком, - промоутер
Сьогодні, 03:15
 0
В ополонці волинського озера залишилися лебеді-шипуни. ФОТО
Сьогодні, 02:21
 0
Медіа
відео
1/8