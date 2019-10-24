Свято у «FigliMigli»: заклад пропонує незабутні розваги та знижки на меню*
Сьогодні, 08:45
Святковий стіл зі знижкою -20%, веселі аніматори та ігри на будь-який смак зроблять ваше свято незабутнім дійством веселощів в дитячому розважальному центрі «FigliMigli».
Для іменинників пропонують безкоштовні розваги в батутній зоні та віртуальній зоні «Світ майбутнього».
У «FigliMigli» запрошують відсвяткувати дні народження, іменини, хрестини та інші дитячі, родинні та релігійні свята.
Знижка діє при замовленні на суму від 1500 гривень. Акція триває з 24.10.2019 до 31.12.2019 року.
Деталі за телефоном: 067 334 50 87. Локація: ТРЦ «ПортCity», вулиця Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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Для іменинників пропонують безкоштовні розваги в батутній зоні та віртуальній зоні «Світ майбутнього».
У «FigliMigli» запрошують відсвяткувати дні народження, іменини, хрестини та інші дитячі, родинні та релігійні свята.
Знижка діє при замовленні на суму від 1500 гривень. Акція триває з 24.10.2019 до 31.12.2019 року.
Деталі за телефоном: 067 334 50 87. Локація: ТРЦ «ПортCity», вулиця Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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