Свято у «FigliMigli»: заклад пропонує незабутні розваги та знижки на меню*





Для іменинників пропонують безкоштовні розваги в батутній зоні та віртуальній зоні «Світ майбутнього».



У «FigliMigli» запрошують відсвяткувати дні народження, іменини, хрестини та інші дитячі, родинні та релігійні свята.



Знижка діє при замовленні на суму від 1500 гривень. Акція триває з 24.10.2019 до 31.12.2019 року.



Деталі за телефоном: 067 334 50 87. Локація: ТРЦ «ПортCity», вулиця Сухомлинського 1, 3-й поверх.





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