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Курс валют у Луцьку на 3 грудня

Курс валют у Луцьку на 3 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.796, а продаж – 24.139.

Євро при купівлі становить – 26.089, продажу – 26.647.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.385.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.741, продаж – 6.270.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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