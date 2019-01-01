Курс валют у Луцьку на 3 грудня





Євро при купівлі становить – 26.089, продажу – 26.647.



Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.385.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.741, продаж – 6.270.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.796, а продаж – 24.139.Євро при купівлі становить – 26.089, продажу – 26.647.Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.385.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.741, продаж – 6.270.

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